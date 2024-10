1 Martina Sias ist auf Diagonal-Angriff beim TV Villingen in Konstanz wohl gesetzt. Foto: Roger Müller

Villinger Drittligist will den Bann am Samstag (19.30 Uhr) am Bodensee brechen. Sehr gezieltes Training in dieser Woche.









Für die Volleyball-Mädels des TV Villingen steht in der Dritten Liga der zweite Spieltag an. Es geht es am Samstag (19.30 Uhr) auswärts gegen den Erzrivalen USC Konstanz. Es geht für den TVV gegen seinen „Angstgegner“.