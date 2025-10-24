TV Villingen Volleyball: Trotz einiger Ausfälle – Coach Sven Johannson fordert Kontinuität

Nach dem ersten Saisonsieg gegen den VfB Ulm geht es am Samstag für den TV Villingen in das zweite Heimspiel dieser Drittliga-Saison gegen den SSC Bad Vilbel.

Dritte Liga Frauen: TV Villingen – SSC Bad Vilbel (Samstag, 19 Uhr). Am dritten Saisonspieltag geht es für das Team um Trainer Sven Johannson gegen den SSC Bad Vilbel. Am vergangenen Spieltag fuhren die Villinger Damen gegen den VfB Ulm den ersten Saisonsieg (3:1) ein.Der TVV-Coach muss mit mehreren gesundheitsbedingten Ausfällen in seinem Team am Samstag rechnen. Darum ist auch die Kaderzusammensetzung noch unklar.

Eines ist jedoch klar: Zuspielerin Alisa Greguric fällt sicher aus, darum wird der Fokus im Zuspiel auf Leticia Nofz liegen.

Trainingseinheiten und Spielvorbereitung

Trotz der internen Erkältungswelle verzeichneten die Villingerinnen in dieser Woche drei sehr gute Trainingseinheiten.

Im Fokus standen beispielsweise Ballwiederholungen, Spielpraxis und verschärfte Aufschläge. Für die Spielformen wurden auch Spielerinnen von den Damenteams 2 und 3 benötigt.

Einschätzung des Gegners und der Ausblick

Der SSC Bad Vilbel ist für das Villinger Team kein unbekannter Gegner und liegt (Drei Zähler bisher) mit dem TVV punktgleich.

Sven Johansson sagt vor dem zweiten Heimspiel: „Ich hoffe, dass wir aus dem Spiel gegen Ulm Selbstbewusstsein mitnehmen können und konstant agieren.“

Klar ist, die Villingerinnen peilen, wenn auch der Kader nicht komplett besetzt ist, den ersten Saison-Heimsieg an. Dieser wäre in der noch jungen Saison sehr wichtig und richtungsweisend für die schweren Aufgaben in den kommenden Wochen.