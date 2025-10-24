TV Villingen Volleyball: Trotz einiger Ausfälle – Coach Sven Johannson fordert Kontinuität

Nach dem ersten Saisonsieg gegen den VfB Ulm geht es am Samstag für den TV Villingen in das zweite Heimspiel dieser Drittliga-Saison gegen den SSC Bad Vilbel.
Dritte Liga Frauen: TV Villingen – SSC Bad Vilbel (Samstag, 19 Uhr). Am dritten Saisonspieltag geht es für das Team um Trainer Sven Johannson gegen den SSC Bad Vilbel. Am vergangenen Spieltag fuhren die Villinger Damen gegen den VfB Ulm den ersten Saisonsieg (3:1) ein.Der TVV-Coach muss mit mehreren gesundheitsbedingten Ausfällen in seinem Team am Samstag rechnen. Darum ist auch die Kaderzusammensetzung noch unklar.