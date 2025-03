Dritte Liga Damen: TSV Auerbach – TV Villingen (Sonntag, 15 Uhr). Die Villingerinnen (8./12) noch jeden Punkt, um den Klassenerhalt zu schaffen. Vielleicht gelingt den TVV-Mädels am Sonntag beim Tabellensechsten in Auerbach ein Erfolgserlebnis.

Was schon länger bekannt war, wurde nun offiziell: Trainer Sven Johansson hat für die kommende Saison – ligaunabhängig – verlängert. Ob Co-Trainer Harry Senk weitermacht, ist noch offen. Sven Johansson macht die Arbeit mit der Mannschaft Spaß, gilt als hervorragender „Entwickler“ und hofft, „dass wir in Richtung neuer Saison personell nicht mehr so viele Wechsel haben.“

Doch zunächst möchte Johansson mit seinem Team in Auerbach am Sonntag wichtige Punkte für den Klassenerhalt einfahren, bevor es dann in den letzten beiden Saisonbegegnungen gegen die Direktkonkurrenten Schwäbisch Gmünd (23. März, auswärts) und gegen die SG Marburg (29. März, daheim) geht.

Wie es der TV Villingen angehen will

Im Hinspiel setzte sich Auerbach mit 3:1 gegen Villingen in der Hoptbühlhalle durch. „Im Hinspiel hat uns vor allem eine Mittelblockerin Schwierigkeiten in der Abwehr bereitet. Wir müssen darauf vorbereitet sein, diese Spielerin diesmal bereits im Block besser zu beschäftigen“, betont Trainer Sven Johansson.

Dies soll im Training fleißig geübt werden. Jedoch musste das Training aufgrund einer Sanierung der Spielhalle in der vergangenen Woche zweimal ausfallen. Viele der Villingerinnen nutzen das spielfreie Wochenende zudem für Kurzurlaube und etwas Erholung. Umso motivierter starteten die Mädels dann in dieser Woche in das Training, so dass ein nahezu vollständiger Kader möglichst spielnahe Trainingseinheiten ermöglichte.

Dabei wurden insbesondere Block und Feldabwehr, sowie die eigene Annahme priorisiert. Sven Johansson erinnert sich: „Der Aufschlag von Auerbach war sehr druckvoll und dabei wenig fehlerbehaftet. Unsere Annahme wird wichtig sein, um unser Spiel aufbauen zu können“, erklärt Sven Johansson.

Die Personalien

Was das Wochenende betrifft, werden jedoch nicht alle Spielerinnen mit nach Auerbach fahren. So sind Pauline Kopf und Patricia Storz aus privaten Gründen verhindert. Zudem ist die verletzte Vanessa Spomer (Fingerfraktur) noch immer nicht wieder einsatzbereit. Es droht ihr sogar nun das frühzeitige Saisonende.

„Unser Zuspiel wird auch am Sonntag eine entscheidende Rolle spielen. Da Vanessa nun länger ausfallen muss als gehofft, haben wir Letitia Nofz ganz zu uns ins Team geholt. Es ist auf jeden Fall notwendig, dass wir eine Alternative im Zuspiel anbieten können“, so Johansson.