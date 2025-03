Die Villinger Volleyballerinnen stehen in der Dritten Liga am vorletzten Spieltag vor einem „Endspiel“.

Dritte Liga Damen: DJK Schwäbisch Gmünd – TV Villingen (Sonntag, 14.30 Uhr). Mit einem Sieg könnten die Villingerinnen (noch zwei Spiele/8. Platz/10 Punkte) den Klassenerhalt am Sonntag am vorletzten Spieltag perfekt machen. Zwei Absteiger wird es geben.

Das Schlusslicht aus Marburg (nur noch ein Spiel/6) wird zu den beiden Absteigern zählen. Schwäbisch Gmünd (noch zwei Spiele/9./7) wird natürlich alles daransetzen, Villingen noch auf den zweiten Abstiegsplatz zu verdrängen. In einer Woche empfängt der TV Villingen dann noch abschließend die SG Marburg.

Lesen Sie auch

Warum Sven Johansson zuversichtlich ist

Der Villinger Trainer denkt vor den beiden letzten Saisonspieltagen positiv: „Nachdem wir in Auerbach vor einer Woche punkten konnten, hoffe ich, dass wir daraus viel mitnehmen. Zudem konnte ich nahezu alle Spielerinnen einwechseln. Ich denke, dass jede einzelne motiviert für das anstehende wichtige Spiel in Schwäbisch Gmünd ist.“

Doch mehrere Spielerinnen plagten sich in dieser Woche mit Erkältungen und kleineren Verletzungen. Insbesondere die Außenposition konnte zuletzt im Training deshalb nicht vollständig besetzt werden. „Ich hoffe, dass die Spielerinnen sich erholen können und wir mit möglichst vollem Kader nach Gmünd reisen“, betont Johansson.

Die Vorbereitung

Das Training in dieser Woche gestaltete der TVV-Coach „bedürfnisorientiert“. So wurde am Dienstag nach dem kräftezehrenden Fünf-Satz-Spiel in Auerbach wenig gesprungen – dafür viel an der Annahme geübt. Am Donnerstag stand die Abstimmung von Mittelblock und Zuspiel im Vordergrund. An diesem Freitagabend möchte Sven Johansson mit möglichst wieder vielen Spielerinnen wieder spielnah trainieren.

„Natürlich werden wir am Sonntag im Spiel Druck haben. Jedoch hat Gmünd aufgrund der aktuellen Tabellensituation sicherlich den größeren Druck“, erklärt Sven Johansson. Er ist überzeugt davon, „dass letztendlich die Mannschaft gewinnen wird, die in den entscheidenden Momenten die Nervosität ablegt und den kühleren Kopf bewahrt.“

Nachwuchs feiert Meistertitel

Die Damen 4 des TV Villingen holten sich derweil souverän den Meistertitel in der ersten Bezirksklasse und steigen in die Bezirksliga auf. Mit insgesamt 42 Punkten aus 14 Spielen und elf Punkten Vorsprung vor dem zweitplatzierten TV Donaueschingen II war der Titel für die 13- bis 15-jährigen Villingerinnen vor dem letzten Spieltag sicher.

Ein Großteil der Spielerinnen tritt auch für die U16 des TV Villingen an, die sich mit dem Gewinn der Südbadischen Meisterschaft für die Süddeutschen Meisterschaften am 30. März in Mannheim qualifiziert hat.