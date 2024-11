Johansson-Team hat in Ludwigsburg Außenseiterrolle inne

1 Mittelblockerin Miriam Sass (rechts) wird gegen Ludwigsburg in der Villinger Startformation stehen. Foto: Roger Müller

Der Tabellenvorletzte der Dritten Liga hofft dennoch auf den ersten Saisonpunkt. Der TVV-Coach fordert: „Wir müssen auf den bisherigen positiven Aspekten aufbauen.“









Dritte Liga Frauen: Barock Volleys MTV Ludwigsburg – TV Villingen (Samstag, 15 Uhr). Der Zweitliga-Absteiger Ludwigsburg ist am Samstag Favorit. Der TV Villingen hat bislang noch keinen Punkt in dieser Saison geholt und dürfte es auch am Samstag schwer haben.