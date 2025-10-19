TV Villingen Volleyball: Erster Saisonsieg ist unter Dach und Fach

Die Villinger Volleyballerinnen werden in Ulm beim 3:1-Sieg für eine konzentrierte Leistung belohnt. Zuspielerin Alisa Greguric sticht noch heraus.
Dritte Liga Frauen: VfB Ulm – TV Villingen 1:3 (21:25, 25:17, 22:25, 13:25). Der Wunsch von Villingens Trainer Sven Johansson ist erfüllt: Anders als wie in den Vorjahren hat sein Team schon am zweiten Saisonspieltag den ersten Sieg eingefahren. „Wir wollen nicht erneut in der Rückrunde eine große Aufholjagd im Kampf um den Klassenerhalt starten, sondern jetzt schon konstant punkten“, hatte Johansson vor einigen Tagen gehofft.