TV Villingen Volleyball: Die Wochen der Wahrheit stehen an

Die Wochen der Wahrheit stehen an

1 Die Villinger Volleyballerinnen wollen bis Ende März alles geben, um auch in der nächsten Saison wieder in der Dritten Liga spielen zu können. Foto: Roger Müller

Drittliga-Volleyballerinnen stehen vor fünf „Endspielen“ um den Klassenerhalt. Coach Sven Johansson sagt: „Wir brauchen einfach noch mehr Konstanz.“









Die Spielpause zuletzt kam für die Volleyballerinnen des TV Villingen zu einem günstigen Zeitpunkt. „Wir haben intensiv in dieser Zeit trainiert und auch versucht, die Köpfe etwas freizubekommen“, berichtet Coach Sven Johansson. Am Sonntag (15 Uhr) geht es für die Villingerinnen mit dem schweren Auswärtsspiel in der Dritten Liga beim SSC Bad Vilbel weiter.