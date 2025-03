Die Volleyballerinnen des TV Villingen sichern sich beim 3:2-Sieg in Auerbach zwei wichtige Zähler am drittletzten Saisonspieltag. Nun kommt es in Schwäbisch Gmünd zu einem „Endspiel“.

Dritte Liga Damen: TSV Auerbach – TV Villlingen 2:3 (25:27, 22:25, 25:14, 25:22, 14:16). Am drittletzten Spieltag konnten die Villingerinnen, die immer noch im Kampf um den Klassenerhalt feststecken, auswärts bei Auerbach am Sonntag einen ganz wichtigen 3:2-Sieg erringen.

Die neue Situation in der Abstiegszone

In der Tabelle der Abstiegszone ergibt sich nun folgendes Bild: Die Villingerinnen stehen mit zehn Punkten immer noch auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Aber der kommende Villinger Gastgeber, die DJK Schwäbisch Gmünd, ist mit einem 3:0-Sieg gegen Schlusslicht SG Marburg bis auf drei Zähler am TV Villingen dran. Am kommenden Wochenende kommt es in Schwäbisch Gmünd für Villingen also zu einem „Endspiel“ um den Klassenerhalt. Schlusslicht SG Marburg (6) steht als erster der beiden Absteiger fest.

Der Spielverlauf in Auerbach

In Auerbach musste Villingens Coach Sven Johansson auf einige Spielerinnen verzichten. Bemerkbar machte sich dies aber zunächst nicht. Die Gäste erwischten einen Traumstart, setzten sich schnell auf 11:3 ab. „Kalt erwischt“ worden seien die Gastgeberinnen, wie Johansson nach dem Spiel lobend zusammenfasste.

Um es in seinen Worten weiterzuführen: „Auerbach ist zum Ende des ersten Satzes aufgewacht“. Mit dem vierten Satzball ging der erste Durchgang dann aber doch nach Villingen.

Es entwickelte sich nun ein offenes Spiel, im zweiten Satz erneut mit einem besseren Ende für die Gäste, die sich Mitte des Satzes auf 19:14 absetzten.

Der dritte Satz erinnerte stark an den ersten, mit dem Unterschied, dass nun Auerbach schnell für klare Verhältnisse sorgte (12:3). Der vierte Durchgang wurde erneut in Läufen entschieden. Von 11:10 setzte sich der TSV entscheidend auf 18:11 ab. Im Tiebreak ging es hin und her, ehe Villingen mit den zweiten Matchball zum 3:2-Überraschungssieg nutzte.

Johansson und die Liebe zum Volleyball

TVV-Trainer Sven Johansson gab nach dem Spiel zu: „Das war nicht immer Drittliga-Niveau. Das Spiel war sehr umkämpft und hektisch.“ Sein Team habe mit den Aufschlägen und den Außenangreiferinnen der Gastgeberinnen Probleme gehabt und deshalb am Ende auch ein bisschen Glück benötigt.

Besonders freute den Coach, dass fast jede Spielerin zum Einsatz kam. Eine stach allerdings heraus: Zur wertvollsten Spielerin des TV Villingen wurde Libera Sina Völkle ausgezeichnet.

Johansson hatte unter der Woche seinen Vertrag verlängert: „Ich liebe diesen Sport. Wir haben jedes Jahr sehr viele Veränderungen, das ist eine riesige Herausforderung. Aber dieser Sport gibt mir eine riesige Motivation.“ Diese Motivation will er nun nutzen, um mit seinem Team den Klassenerhalt zu schaffen.