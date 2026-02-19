TV Villingen und TG Schwenningen: Verletzungsprobleme und ein deftiges Doppelprogramm

Für die Villinger Drittliga-Frauen geht es mit Personalsorgen zum Tabellenführer nach Lebach. Die Schwenninger Männer müssen am Wochenende ein Mammutprogramm bewältigen.
Dritte Liga Frauen: TV Lebach – TV Lebach (Samstag, 19.30 Uhr). Die Drittliga-Frauen des TV Villingen (7./15) fahren mit einigen Personalsorgen zum Spitzenreiter ins Saarland. Martina Sias und Nina Schuhmacher fallen für das Spiel in Lebach verletzungsbedingt aus, Patricia Storz kann aus persönlichen Gründen am Samstag nicht für die Villingerinnen auflaufen. Zudem hat eine kleine Krankheitswelle das TVV-Team erfasst, die angeschlagen Spielerinnen sollen bis zum Wochenende jedoch wieder fit sein.