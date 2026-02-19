TV Villingen und TG Schwenningen: Verletzungsprobleme und ein deftiges Doppelprogramm

Für die Villinger Drittliga-Frauen geht es mit Personalsorgen zum Tabellenführer nach Lebach. Die Schwenninger Männer müssen am Wochenende ein Mammutprogramm bewältigen.

Dritte Liga Frauen: TV Lebach – TV Lebach (Samstag, 19.30 Uhr). Die Drittliga-Frauen des TV Villingen (7./15) fahren mit einigen Personalsorgen zum Spitzenreiter ins Saarland. Martina Sias und Nina Schuhmacher fallen für das Spiel in Lebach verletzungsbedingt aus, Patricia Storz kann aus persönlichen Gründen am Samstag nicht für die Villingerinnen auflaufen. Zudem hat eine kleine Krankheitswelle das TVV-Team erfasst, die angeschlagen Spielerinnen sollen bis zum Wochenende jedoch wieder fit sein.

Im ausgedünnten Kader von insgesamt nur zehn Spielerinnen helfen sowohl im Training unter der Woche als auch am Samstag Sabrina Neuweiler und Valeria Schaitel von den Damen 2 aus. Wer die Liberaposition übernimmt, ist derzeit noch unklar, notfalls muss mit Mittelblockern durchgespielt werden.

Trotz aller Personalsorgen geht die Mannschaft von Trainer Sven Johansson die Aufgabe in Lebach nach drei Siegen in Folge mutig und selbstbewusst an: „Wir wollen so viel wie möglich aus dem Spiel mitnehmen. Wenn sich jede Spielerin auf ihrer Position weiterentwickelt, wäre das wichtig für die letzten drei Saisonspiele“, betont Coach Sven Johansson.

Dass es beim Tabellenführer nicht einfach wird, wissen die Villingerinnen aus der Hinrunde. Mitte November verlor der TVV zu Hause mit 1:3. Die eingespielten Lebacherinnen setzten die Villingerinnen mächtig unter Druck und waren in der Variabilität oft überlegen. Mut macht, dass das Johansson-Team damals dennoch einen Satz für sich entscheiden konnte – unschlagbar sind die Saarländerinnen also nicht.

TG Schwenningen

Regionalliga Männer: TG Schwenningen – Barock Volleys Ludwigsburg (Samstag, 19.00 Uhr); TSG Tübingen – TG Schwenningen (Sonntag, 16.30 Uhr). Für die Schwenniger steht am Wochenende ein Doppelspieltag auf dem Programm. Am Samstag empfängt die Turngemeinde in der Hoptbühlhalle Ludwigsburg. Am Sonntag geht es dann in die Tübinger Uhlandhalle ins Top-Duell.

Die Gäste aus Ludwigsburg stehen aktuell auf dem vierten Tabellenplatz und reisen mit einer Serie von sieben Siegen aus den letzten sieben Spielen an. Damit gibt ein echtes Schwergewicht der Liga seine Visitenkarte bei den Schwenningern ab.

Am Sonntag fährt das Team um Kapitän Fernando Martínez nach Tübingen zum Tabellenzweiten und versucht dort, die nächsten Punkte einzufahren.

Bei den Schwenningern fehlen die Langzeitverletzten Markus Weinert, Luka Strugar und Yannick Ritter. Wichtig wird sein, die Gesamtsituation auszublenden und von Spielzug zu Spielzug zu denken.