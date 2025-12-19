TV Villingen und TG Schwenningen: Entspanntes Weihnachten in Villingen – Heißhunger in Schwenningen

Zwischenbilanz der beiden Volleyball-Aushängeschildern der Doppelstadt. Die Villingerinnen stehen in der Dritten Liga auf einem Nichtabstiegsplatz.

Dritte Liga Damen: Der TV Villingen um Coach Sven Johannson hatte sich vor der Drittliga-Saison ein klares Ziel gesetzt: Der Ligaerhalt. Aktuell stehen die Villingerinnen auf Platz acht und wären sicher. Diese Zwischenplatzierung hat sich die Mannschaft nach einigen guten Leistungen im Herbst auch verdient. Drei Siege konnte der TVV in neun Spielen bisher sammeln. Für Coach Johannsen ist diese Hinrunde jedoch nicht zu 100 Prozent zufriedenstellend: „Konstanz war in den letzten acht, neun Jahren immer ein schlechtes Pflaster, deshalb freut es mich umso mehr, dass wir dort das letzte Spiel vor der Winterpause gewinnen konnten. Mit den drei Siegen dieser Hinrunde können wir jetzt eine solide Basis für die Rückrunde aufbauen. Zufrieden wäre übertrieben, aber es ist ein guter Anfang.“

Mentale Stabilität muss besser werden Der TVV-Trainer spricht klar über die Aspekte die seine Spielerinnen verbessern müssen: „Unsere Abwehr ist die Basis für alles – Kampf und Einsatz können uns niemand vorwerfen. Gegen technisch und körperlich starke Gegner halten wir vor allem mit Feldabwehr dagegen. Schwieriger ist noch die Breite im Kader, wodurch die Entlastung der Stammspieler begrenzt ist. Außerdem müssen wir an unserer mentalen Stärke arbeiten, damit der Spielfluss auch unter Druck stabil bleibt.“

Die Villingerinnen können nur eine kurze Trainingspause nun genießen. Weiter geht es im Programm der Dritten Liga für Nina Schuhmacher und Co. am 10. Januar in Heidelberg.

TG Schwenningen

Was für ein erstes Halbjahr der Schwenninger Volleyballer in der Regionalliga! In allen bisherigen acht Spielen blieb die Mannschaft um Coach Günter Hones ungeschlagen. Die Neckarstädter grüßen von der Tabellenspitze. Der Coach zeigt sich ein wenig überrascht, „dass wir nun wohl ein Duell nur mit der TSG Tübingen um die Meisterschaft haben. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt auch Offenburg und Geißelhardt fest auf der Rechnung.“

Hones baut auf ein seit Jahren eingespieltes Team, das immer mehr reift. „In entscheidenden Momenten passieren den Jungs weniger Fehler als früher. Das war im Herbst miteintscheidend für unsere positive Serie.“ Zusammen mit den Gewinn des Regio-Pokals blicken die Volleyballer auf das bisher erfolgreichste Jahr ihrer Clubgeschichte.

Noch ein Muster ohne Wert

Aber Günter Hones warnt auch: „Dieser Zwischenstand ist noch ein Muster ohne Wert. Wir haben in der Rückrunde noch einige schwere Aufgaben vor uns.“

Bis zum 30. Januar hat der TG-Coach seinem Team freigegeben. „Sie sollen mal absolut vom Volleyball abschalten. Danach bereiten wir uns auf das Topspiel in Tübingen vor. Dieses wird für uns schon richtungsweisend.“

Die Rückkehr in die Dritte Liga ist das große Ziel der Schwenninger. Klar ist, die Meisterschaft in der Regionalliga wird nur über die Hones und Co. laufen.