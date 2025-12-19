TV Villingen und TG Schwenningen: Entspanntes Weihnachten in Villingen – Heißhunger in Schwenningen

Zwischenbilanz der beiden Volleyball-Aushängeschildern der Doppelstadt. Die Villingerinnen stehen in der Dritten Liga auf einem Nichtabstiegsplatz.
Dritte Liga Damen: Der TV Villingen um Coach Sven Johannson hatte sich vor der Drittliga-Saison ein klares Ziel gesetzt: Der Ligaerhalt. Aktuell stehen die Villingerinnen auf Platz acht und wären sicher. Diese Zwischenplatzierung hat sich die Mannschaft nach einigen guten Leistungen im Herbst auch verdient. Drei Siege konnte der TVV in neun Spielen bisher sammeln. Für Coach Johannsen ist diese Hinrunde jedoch nicht zu 100 Prozent zufriedenstellend: „Konstanz war in den letzten acht, neun Jahren immer ein schlechtes Pflaster, deshalb freut es mich umso mehr, dass wir dort das letzte Spiel vor der Winterpause gewinnen konnten. Mit den drei Siegen dieser Hinrunde können wir jetzt eine solide Basis für die Rückrunde aufbauen. Zufrieden wäre übertrieben, aber es ist ein guter Anfang.“