1 Villingens Leistungsträgerin Nikola Strack (links, im Gespräch mit ihrem Coach Sven Johansson) wird voraussichtlich mindestens vier Wochen lang ihrem Team fehlen. Foto: Roger Müller

In der Dritten Liga der Frauen empfängt der TV Villingen am Samstag (19 Uhr) den TV Holz. Es gibt eine Hiobsbotschaft im Villinger Team. Mannschaftsführerin und Zuspielerin Nikola Strack hat sich einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen.















Mindestens vier Wochen dürfte die Villinger Leistungsträgerin fehlen. Aber sie muss nicht operiert werden. Passiert war die Verletzung in dieser Woche im Training. "Das ist natürlich schon ein Schlag, weil Nikola in einer guten Form und ihre Erfahrung für uns sehr wichtig war", erklärt Villingens Trainer Sven Johansson. Für Nikola Strack wird am Samstag Marie Uhing spielen, die inzwischen ihr Studium in Heidelberg angetreten hat und in Sachen Trainingseinheiten zwischen Villingen und Nordbaden hin- und her pendelt.

Die Villinger Ausgangslage

Ansonsten herrscht bei den Villinger Mädels vor dem richtungsweisenden Heimspiel gegen den TV Holz eine gute Stimmung. Mit dem überraschenden 3:2-Heimerfolg vor zwei Wochen gegen das favorisierte Mainz-Gonsenheim hat der Aufsteiger neues Selbstvertrauen getankt. "Es lief bei uns spielerisch gegen Mainz in allen Bereichen besser als den Spielen zuvor. Die Mädels haben gesehen, was möglich ist. Das war wichtig", lobt Sven Johansson sein Team auch für eine gute Trainingsarbeit in den zuletzt zwei spielfreien Wochen. Gegen den TV Holz sind in der Hoptbühlhalle Pauline Kemper, Jule Gaisser, Lisa Spomer, Marie Uhing, Lisa Grünwald und Sonja Kühne in der Startformation wohl gesetzt. "Vielleicht gibt es aber nach den letzten Trainingseindrücken noch kleine Veränderungen", betont Sven Johansson.

Der Gegner

Der TV Holz-Saarlouis zeigte in seinen ersten vier Saisonspielen Licht und Schatten. In Sinsheim gewannen die Saarländerinnen beim Rundenstart mit 3:1. Bei Mainz-Gonsenheim gab es eine 1:3-Niederlage. Mit dem gleichen Ergebnis kehrte man aus Konstanz zurück. Vor zwei Wochen verbuchten die Holz-Mädels mit dem 3:1 gegen den SSC Bad Vilbel ihren zweiten Saisonsieg. Seit Jahren baut der TV Holz auf seine ausgezeichnete Nachwuchsarbeit.