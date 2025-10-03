TV Villingen – Dritte Liga: Neuer Ball, kleinerer Kader und die elfte Saison für Trainer Sven Johansson
Der knappe Klassenerhalt in der vergangenen Runde hat die Spielerinnen des TV Villingen zusammengeschweißt. Foto: TV 1848 Villingen

Sven Johansson und der TV Villingen starten mit einigen Neuerungen in die Saison 2025/26 in der Dritten Liga. Das große Ziel bleibt der Klassenerhalt.

Sven Johansson geht in seine elfte Saison als Trainer des TV Villingen. In der vergangenen Runde konnte der TVV ganz knapp den Klassenerhalt in der Dritten Liga schaffen. Am Samstag (19 Uhr) beginnt die Saison 2025/26 in der heimischen Hoptbühlhalle gegen den Heidelberger TV. Wir haben mit Johansson über die Vorbereitung, den neuen Ball und den Kader gesprochen.

 

Herr Johansson, der Saisonstart steht vor der Tür. Wie lief die Vorbereitung für ihre Mannschaft?

Den Umständen entsprechend lief sie ganz gut. Die Vorbereitung ging bei uns schon im Juni los. Wir hatten im Juli und August natürlich viele Urlauber, im September ging es dann so richtig los. Wir haben etwas umdenken müssen. Denn wir spielen in dieser Saison mit einem neuen Ball. Damit hatten die Mädchen anfangs noch zu kämpfen, weshalb wir den ganzen September und dann auch im Oktober dreimal statt zweimal Balltraining gemacht haben. Wichtig wird es sein, dass die Mädchen sich mental auf den neuen Ball einstellen und die Anfangsprobleme beiseiteschieben. Ansonsten wäre dies natürlich schlecht für unseren Saisonverlauf.

Im Vergleich zum letzten Jahr haben Sie weniger Spielerinnen im Kader. Wie sehen Sie diese Situation? Könnte das Ihrer Meinung nach auf lange Sicht ein Problem darstellen?

Es ist jetzt schon ein Problem, weil wir natürlich nicht, was unseren Sport ausmacht, sechs gegen sechs trainieren können. Wir müssen die Abstimmung untereinander hinbekommen, dafür muss man oft spielen und trainieren – und das können wir natürlich so nur begrenzt. Ich nehme da schon Spielerinnen von den Damen 2 und 3 hin und wieder dazu, das ist ganz klar. Aber das ist natürlich auch ein bisschen ein Problem, weil die ja noch mit einem anderen Ball spielen.

Sven Johansson geht bereits in sein elftes Jahr als Trainer des TV Villingen. Foto: Concetto Longo

Die vergangene Saison war mit der Last-Minute-Rettung sehr spannend und emotional für den gesamten Verein. Was hat das mit den Spielerinnen gemacht? Wie ist allgemein die Stimmung im Team vor dem Start der neuen Saison?

Ich persönlich glaube, die letzte Saison hat die Mädchen noch einmal richtig zusammengeschweißt. Das war eine sehr harte Saison.Wir haben die komplette Vorrunde verloren. Dann am Ende spielst du fünf Tiebreaks – und vier davon gewinnst du. Dadurch konnten wir überhaupt erstmal die Klasse halten. Das war wirklich sehr knapp. Das macht natürlich was mit einem. Ich denke, die Spielerinnen wissen jetzt auch, was auf sie zukommt, gerade die, die in der letzten Saison neu dazugekommen sind. Vor allem für die jungen Spielerinnen ist es ein Riesensprung, denn die Damen 3 spielen in der Bezirksliga und die Damen 2 in der Verbandsliga.

Ist die Mannschaft ihrer Meinung nach bereit für den Saisonauftakt gegen den Heidelberger TV?

Ja, wir wollen von Anfang an Gas geben, um den Klassenerhalt so früh wie möglich zu sichern.

Herr Johansson, Sie gehen nun in die elfte Saison als Trainer des TV Villingen. Wie schaffen Sie es, sich immer wieder aufs Neue zu motivieren?

Mich motiviert es, den Spielerinnen etwas mitzugeben als Trainer. Ich mache ja auch regelmäßig Trainerfortbildungen, das hilft auch natürlich sehr. Und in den letzten Jahren hat sich der Kader immer wieder um drei bis vier Spielerinnen verändert, ein neuer Kader bringt neue Motivationen.

 