TV Villingen – Dritte Liga: Neuer Ball, kleinerer Kader und die elfte Saison für Trainer Sven Johansson

Sven Johansson und der TV Villingen starten mit einigen Neuerungen in die Saison 2025/26 in der Dritten Liga. Das große Ziel bleibt der Klassenerhalt.
Sven Johansson geht in seine elfte Saison als Trainer des TV Villingen. In der vergangenen Runde konnte der TVV ganz knapp den Klassenerhalt in der Dritten Liga schaffen. Am Samstag (19 Uhr) beginnt die Saison 2025/26 in der heimischen Hoptbühlhalle gegen den Heidelberger TV. Wir haben mit Johansson über die Vorbereitung, den neuen Ball und den Kader gesprochen.