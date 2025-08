TV Truchtelfingen: Mariposa Showteam holt in Lisabon die Silbermedaille

Das Mariposa Showteam des TV Truchtelfingen hat bei der World Gym for Life Challenge in Lissabon die Silbermedaille errungen.

Mit ihrer ausdrucksstarken Performance „Connected“ hat das Mariposa Showteam des TV Truchtelfingen bei der World Gym for Life Challenge in Lissabon die Silbermedaille gewonnen. Vom 20. bis 27. Juli nahm die 26-köpfige Gruppe, bestehend aus 24 Tänzerinnen und zwei Tänzern, an dem internationalen Wettbewerb teil und begeisterte auf der riesigen Bühne der MEO Arena Publikum und Jury gleichermaßen.

Die Show, mit der sich das Team bereits 2023 beim Bundesfinale – dem deutschen Qualifikationswettkampf– das Ticket nach Lissabon sicherte, ist mehr als eine choreographische Darbietung. „Connected“ erzählt von inneren Konflikten, emotionalen Höhen und Tiefen, der Suche nach dem eigenen Platz in der Welt – und von der Kraft, die entsteht, wenn man sich mit anderen verbunden fühlt.

Blaues Tuch im Mittelpunkt

Zentrales Symbol der Inszenierung ist ein auffälliges blaues Tuch. Es steht für mehr als nur innere Spannungen: Es verbindet Gedanken, Menschen, Emotionen. Es zeigt, dass man gemeinsam vieles bewältigen kann, was alleine unmöglich scheint. Ob als sichtbare Verbindung zwischen den Tänzerinnen und Tänzern auf der Bühne oder als Sinnbild für den Teamgeist – das Tuch zieht sich wie ein roter (blauer) Faden durch die Geschichte der Show und spiegelt das wider, was das Mariposa Show Team ausmacht: Zusammenhalt, Vertrauen, Gemeinschaft.

Arbeitseinsätze, um die Teilnahme zu ermöglichen

Doch die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb wie der World Gym for Life Challenge ist nicht nur sportlich herausfordernd, sondern auch finanziell. Die Kosten für Reise, Unterkunft, Startgebühren und Ausrüstung waren immens und kaum ohne Unterstützung zu stemmen. Umso beeindruckender ist der Einsatz der Gruppe abseits der Turnhalle: Über ein Jahr hinweg engagierten sich die Tänzerinnen und Tänzer mit unzähligen Arbeitseinsätzen – von Bewirtungen über Waffelverkäufe bis hin zur Abendkasse an der Kneipennacht – um die finanzielle Belastung zu verringern und möglichst vielen die Teilnahme zu ermöglichen.

Das Trainerteam des Mariposa Showteams bestehend aus Steffi Böhler und Daniel Hülse, zeigt sich bewegt: „Wir sind unfassbar stolz auf die Leistung unseres Teams. Jede einzelne im Team hat so viel Herzblut, Energie und Leidenschaft eingebracht“, sagten sie stolz.

„Small Group ohne Geräte“

Mit „Connected“ trat das Team in der Kategorie „Small Group ohne Geräte“ gegen 64 weitere Gruppen aus der ganzen Welt an – und durfte sich am Ende über die Silbermedaille freuen. „We are all connected“ – dieser Leitsatz der Show wurde in Lissabon Realität. Nicht nur im eigenen Team, sondern auch im Austausch mit Gruppen aus aller Welt, auf der Bühne und daneben.

Neben dem sportlichen Wettbewerb blieb auch Raum für Gemeinschaft, Sightseeing und inspirierende Begegnungen: Strandbesuche, das Erkunden der Stadt und das Anfeuern anderer Gruppen machten die Woche in Lissabon zu einem unvergesslichen Erlebnis.