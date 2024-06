16 Charlie (Roos Dickmann, Mitte) hat die Diagnose verfrühte Wechseljahre erhalten. Wenn sie Mutter werden will, dann bedeutet dies: jetzt mit Anfang zwanzig oder nie. Mit ihrem Freund Ziggy (Achraf Koutet, links) startet sie die Behandlung in einer Kinderwunschklinik. Foto: ZDF/VRT, Les Gens and Gardner & Do

Was tun, wenn es mit dem Kinderkriegen nicht klappt? Die belgische Serie „The Club“ erzählt von drei Paaren, die sich in einer Kinderwunschklinik kennenlernen.









Link kopiert



Sie sind frisch verliebt, sie haben viel Sex, sie glauben an eine gemeinsame Zukunft, sie wünschen sich ein Kind. All das, was zu einer Romanze gehört, haben diese drei Paare, die im Mittelpunkt der belgischen TV-Serie „The Club“ stehen. Für Bert und Kirstie ist es eher ein spätes Glück, bei Charlie und Ziggy ein sehr junges und bei Ellen und Zwo ein gleichgeschlechtliches. Doch eine entscheidende Sache fehlt, und deshalb lernen sie sich in einer Kinderwunschklinik kennen und gehören damit einem Club an, „zu dem niemand gehören will“, so der Titel der ersten Folge. Denn das mit dem Kinderkriegen – so einfach ist das bei ihnen nicht. Weshalb „The Club“ keine Romanze, sondern eine Dramedy ist.