TV St.Georgen Handball: Landesliga-Herren können die vielen Ausfälle nicht kompensieren

1 Die TVS-Damen – hier Nele Hüther im Angriff – zogen sich gegen das Top-Team Mimmenhausen bei einer knappen 29:33-Niederlage achtbar aus der Affäre. Foto: Roland Sigwart

In Zunsweier sehen bei der 18:30-Niederlage Theo und Peter Assfalg noch die Rote Karte. Die Relegation ist weiter möglich. Die Damen verkaufen sich in Mimmenhausen teuer.









Landesliga Herren: SV Zunsweier – TV St. Georgen 30:18 (16:10). Die vielen Ausfälle plus die beiden Roten Karten für Theo Assfalg (27. Minute) und Peter Assfalg (37.) konnten die St. Georgener beim heimstarken Team aus Zunsweier am Sonntagabend nicht mehr kompensieren. Trotz des guten Spielstarts der Bergstädter war es am Ende eine klare Sache.