Rund 50 Fans begleiten das TVS-Team zur Relegationsentscheidung am Samstag an den Bodensee. Wo die Schwerpunkte der St. Georgener in der Spielvorbereitung lagen.

Rückspiel Landesliga-Relegation: TSV Lindau – TV St. Georgen (Samstag, 18 Uhr – Hinspiel: 24:23). Die Ausgangslage ist klar: Dem TSV Lindau reicht ein Unentschieden – der TV St.Georgen muss das Spiel mit zwei Toren Differenz gewinnen, um den Klassenerhalt in der Landesliga zu schaffen.

Die St. Georgener haben ihre Enttäuschung nach dem Hinspiel schnell abgehakt und wollen am Samstag am Bodensee noch den Klassenerhalt in der Landesliga mit einem Sieg schaffen.

Lesen Sie auch

Im Endeffekt ist noch nicht viel passiert. Zur „Halbzeit“ der Relegation liegt Lindau mit einem Tor vorne und hat im Rückspiel den Heimvorteil. Gleichzeitig hat der TV St.Georgen sein sportliches Schicksal aber noch selbst in der Hand, den Rückstand zu drehen und so den Verbleib in der Landesliga zu sichern. Der TSV Lindau hingegen hat die Chance den dritten Aufstieg in Folge zu erreichen.

Unsere Empfehlung für Sie Landesliga FC Königsfeld Ohne Druck zum VfR Stockach Die Königsfelder haben ihr letztes Saison-Auswärtsspiel. Einige Spieler fehlen aber bei den Gästen.

Wertvolle Erfahrungen aus dem Hinspiel

Schon jetzt ist wohl klar, dass die Bergstädter in der Lindauer Aeschhalle ein Hexenkessel erwarten wird. Schon das Hinspiel bot einige hitzige Szenen und intensive Zweikämpfe. Die TVS-Trainer Lukas Holzmann und Bernhard Lobmeier stellten ihre Männer unter der Woche noch einmal intensiv auf die Stärken des Gegners ein.

Wie Jörg Lützelberger, Spielertrainer des TSV, nach dem Hinspiel resümierte, war das „7-gegen-6“ der Gäste einer der Schlüssel zum Sieg. Auf diese taktische Variante werden sich die St. Georgener erneut einstellen müssen.

Der TV St. Georgen wird mit einem großen Bus und rund 50 Fans nach Lindau reisen.

Vor einer erwartet großen Zuschauerkulisse müssen die Bergstädter einen kühlen Kopf bewahren, im Vergleich zum Hinspiel ihre Fehlerquote herunterschrauben und die Chancenverwertung hochschrauben.

Das sagt der St. Georgener Trainer

TVS-Trainer Lukas Holzmann blickt voraus: „Wir wollen die Mannschaft erneut gut einstellen. Wenn wir Lindau unser Spiel aufzwingen können, haben wir eine realistische Chance. Wir haben alle Möglichkeiten, um das Spiel zu entscheiden. Dafür braucht es aber über 60 Minuten von uns einen absoluten Fokus und eine konzentrierte Mannschaftsleistung auf allen Positionen. Wir müssen über uns hinauswachsen“, ist der St. Georgener Coach überzeugt.