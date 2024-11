TV St.Georgen Handball: Bitterer Abend für die Landesliga-Herren in Ottenhöfen

1 Maike Staiger erzielte in der Landesliga der Damen für den TVS gegen March sechs Treffer. Foto:

Bergstädter verlieren überraschend klar mit 18:35 und müssen um weitere verletzte Spieler bangen. Landesliga-Damen gewinnen souverän in March.









Handball, Landesliga Herren: ASV Ottenhöfen – TV St. Georgen 35:18 (18:7). Das hatten sich die St. Georgener am Sonntagabend als Außenseiter anders vorgestellt. Der abstiegsbedrohte TVS wollte die Niederlage zumindest in Grenzen halten und sich somit etwas Selbstvertrauen für die wichtigen Spiele bis Weihnachten holen. „Wir haben aber nur in den ersten zehn Minuten mitgehalten. Dann hat uns eine Zeitstrafe etwas aus der Bahn geworfen. In der Abwehr hatten wir in der zweiten Halbzeit auch mehr Probleme als gedacht“, blickt TVS-Abteilungsleiter und Spieler Stephan Lermer zurück.