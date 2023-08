Danilo Christilli aus Villingen-Schwenningen feiert sein TV-Comeback: Künftig ist er wieder einmal pro Woche bei der RTL + Dating-Show „Are You the One“ zu finden. Hier gilt es seinen Traumpartner zu finden – und Danilo zeigt sich bereits erfolgreich.

Er ist wieder da: Danilo Christilli zeigt sich wieder im TV.

Bekannt aus Dating-Sendungen wie Love Island ergatterte er danach eine Rolle in der Reality-Show „Köln 50667“, doch dann war es erstmal ruhig um den aus der Doppelstadt stammenden TV-Star. So zog er sich von der Bildfläche zurück und agierte unter anderem als Trainer beim Villinger Fußballverein FC 08. Doch jetzt möchte er einmal mehr den Frauen auf – und vor – dem Bildschirm den Kopf verdrehen.

Via Instagram machte RTL seine Teilnahme an der Dating-Show „Are You the One“ publik – und sorgt bereits in der zweiten Folge für mächtig Spannung und aufkeimende Gefühle. Hat er sein „Perfect Match“ etwa schon gefunden?

Doch von vorn. Auf natürliche Frauen stehe er, das sagte er schon im Vorfeld der neuen Staffel. In Folge 1 drückt er seine Wunschvorstellung einer perfekten Beziehung schon drastischer aus: Als Kandidatin Sabrina (26), auf die er schon den ein oder anderen Blick geworfen hat, nach seinem Typ Frau fragt, holt er aus. „Meine Traumfrau zu beschreiben ist schwierig: süß, natürlich, ist eine, die Essen macht, die mir wäscht, die bügelt, ich bin da extrem ’old-school’. Ich mag es auch gar nicht wenn eine Frau mich anspricht oder den ersten Schritt macht.“ Ob er damit unter den Frauen noch anecken wird? Er ist sich aber sicher: Wenn er eine Frau sehe, die im gefällt, dann lege er los „wie ein Ferrari mit 150 Kilometer pro Stunde.“

Er ist wie ein Ferrari

Sich selbst beschreibt er in Folge 1 übrigens als „Rätsel“, er sei „zu lang um es kurz verpacken zu können.“

Als am ersten Partyabend seine Kandidaten-Kollegen sich dann halsüberkopf in Flirtereien und erste Intimitäten stürzten, ist er trotz seiner Ferrari-Metapher erstmal ausgebremst, „da musste ich mich mal kurz orientieren“, stottert er in der Folge mit großen Augen. „Da denke ich mir immer, bin ich bescheuert, bin ich zu altmodisch, denke ich zu viel nach“, bringt er es auf den Punkt.

20 Kandidaten suchen bei RTL + die große Liebe. Foto: RTL/Frank Beer

Doch bei ihr muss er scheinbar nicht so viel nachdenken: Bei einem ersten sportlichen Wettkampf gewinnt Danilo ein Date und wählt spontan Jennifer (25) aus. Seine neue Herzensdame? „Mir reicht es, dass ich mit ihr bin, alles andere ist mir egal“, schmeichelt er. „Das hast du aber süß gesagt“, schwärmt Jennifer zurück.

Umarmungen und tiefe Blicke

Doch hat Danilo mit Jennifer bereits sein „Perfect Match“, also den von Experten ausgesuchten perfekten Partner schon gefunden? Bei dem Date sieht alles danach aus: Aneinander angekuschelt am thailändischen Sandstrand gibt es intensive Umarmungen und Blicke – einzig allein ein Kuss bleibt noch aus. „Ich glaube ich habe mein ’Perfect Match’ gefunden“, schwärmt Danilo.

Doch ein Blick in Folge 3 verrät: Dem ist nicht so. Als Danilo und „seine“ Jennifer von den anderen Teilnehmern in die „Match Box“ gewählt werden – ein Raum, in dem sich offenbart, ob ein Pärchen nun perfekt füreinander ist oder nicht – bleiben die Lichter aus, ein Herz zerbricht – Danilo und Jennifer sind kein „Perfect Match“. Wie es jetzt wohl mit den beiden weitergeht?

Das ist das Prinzip von „Are You the One“

Ein Preisgeld wartet:

Am Ende der Show können die Teilnehmer ein Preisgeld von 200 000 Euro gewinnen. Das aber auch nur, wenn jeder seinen Traumpartner gefunden hat – wer das ist, muss über Gespräche und Flirtereien herausgefunden werden. Vor der Show müssen die Kandidaten einen Persönlichkeitstest ablegen, so ermitteln „Experten“ den passenden Topf zu jedem Deckel. Bei Wettkämpfen hat man die Chance in die „Match Box“ gewählt zu werden – nur hier stellt sich heraus, wer wirklich zueinander passt.

Matching Night:

Bei der „Matching Night“ müssen sich die Teilnehmer zu Pärchen zusammen finden. Liegen sie richtig, geht ein Licht an. Wenn gar kein Licht angeht, also kein perfektes Pärchen gefunden wurde, verlieren die Kandidaten einen bestimmten Teil der Gewinnsumme.