TV St. Georgen Tischtennis: Wie die Frauen das größte Sport-Abenteuer ihres Leben angehen

1 Jana Bork, Mareike Allgeier, Saskia Hauser, Coach Bernd Pacher, Anastasiia Kozak, Natalie Obergfell und Neuzugang Christiane Hör (von links) fiebern dem ersten Regionalliga-Ballwechseln entgegen. Foto: Florian Hess

„Die Tür ist offen.“ Bernd Pacher ist also schon da. Auch das Licht in der Sporthalle der Rupertsbergschule ist schon an. Wenig später erscheinen die eigentlichen Protagonistinnen: die Tischtennis-Frauen des TV St. Georgen. Auf diese wartet das bisher mit Abstand größte sportliche Abenteuer ihres Lebens.









„Wir haben eine Riesenlust auf diese große Herausforderung“, betont Natalie Obergfell, die noch eine lange Trainingshose trägt. Auch Neuzugang Christiane Hör – von der TTG Furtwangen/Schönenbach in die Bergstadt gewechselt – ist es noch zu kalt an diesem frischen Septemberabend für die Sportshorts. „Ich bin echt super aufgenommen worden“, freut sich Hör auf die ersten Ballwechsel in der Regionalliga Südwest.