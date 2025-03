Kreisliga A2 – Das Topspiel TuS Blumberg rettet gegen SG Riedböhringen/Fützen das Remis

In einem spannenden Derby trennten sich der der TuS Blumberg und die SG Riedböhringen/Fützen in einem echten Spitzenspiel 2:2-Unentschieden. Gefeierter Held des Tages war Joker Fabio Berrer, der in der letzten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte.