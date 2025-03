Regionalliga, Frauen: TV St. Georgen – TTV Edenkoben (Sonntag, 12 Uhr). Am kommenden Sonntag schlagen die Damen des TV St. Georgen zu einer ungewohnten Zeit auf. Um 12 Uhr beginnt das Kellerduell gegen den TTV Edenkoben.

Die Gäste aus Rheinland-Pfalz spielen am Samstag bereits in Offenburg und werden von dort aus weiter an den Rupertsberg reisen.

Lesen Sie auch

Die Ausgangslage

Mit dem TTV Edenkoben empfangen die Schwarzwälderinnen eine Mannschaft auf Augenhöhe und einen Tabellennachbarn. Beide Mannschaften stehen in der Rückrunde noch ohne Punkte da, was sich nun am kommenden Sonntag ändern wird.

Während der TTV Edenkoben noch gänzlich ohne Punkte dasteht und nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt hat, hat der TV St. Georgen bereits sechs Zähler gesammelt. Auf dem Relegationsplatz liegt aktuell der DJK Sportbund Stuttgart II mit neun Punkten. Somit ist die Partie für die Bergstädterinnen am viertletzten Spieltag bereits ein kleines Abstiegsendspiel.

Einen kühlen Kopf und die Nerven bewahren, dies ist angesagt bei den Schwarzwälderinnen – es geht um wichtige Punkte im Abstiegskampf.