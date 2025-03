TV St. Georgen Tischtennis: Das Alles-oder-Nichts-Spiel gegen den DJK Sportbund Stuttgart

1 Die Tischtennis-Damen des TV St. Georgen können den Klassenerhalt in der Regionalliga noch aus eigener Kraft schaffen. Foto: Hackenjos

Die Tischtennis-Damen des TV St. Georgen empfangen in der Regionalliga die DJK-Zweitvertretung zum „Abstiegsendspiel“.









Link kopiert



Regionalliga, Frauen: TV St. Georgen – DJK Sportbund Stuttgart II (Sonntag, 14 Uhr). Nach dem überraschend deutlichen Sieg am vergangenen Wochenende gegen den TTV Edenkoben steht für die Tischtennis-Damen des TV. St. Georgen am kommenden Sonntag um 14 Uhr das zweite Kellerduell in Folge an. Die Bergstädterinnen werden, die in der Tabelle auf Platz 8 stehenden Damen des Sportbund Stuttgart II, begrüßen.