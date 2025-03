Spannung in der Verbandsliga Kann Holzhausen am Primus vorbeiziehen?

Im Kampf um den Wiederaufstieg steht für den FC Holzhausen am Samstag (14 Uhr) eine Verbandsliga-Partie in der Ferne an. Der 18. Spieltag steigt bei den Sportfreunden aus Dorfmerkingen.