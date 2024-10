TV St. Georgen Tischtennis: Bergstädterinnen reisen als Underdog zum DJK Sportbund Stuttgart

1 Lara Reinhardt und Co. hoffen auf den ersten Sieg. Foto: / Herter

Die St. Georgenerinnen starteten mit einer 4:6-Niederlage bei Tischtennis Frickenhausen in ihr Regionalliga-Abenteuer. Nun sind sie in der Landeshauptstadt zu Gast.









Regionalliga Frauen: DJK Sportbund Stuttgart 2 – TV St. Georgen (Samstag, 13.30 Uhr). DJK Sportbund Stuttgart heißt der Gastgeber für die Damen aus St. Georgen. Die Bundesligareserve ist bereits das zweite Jahr in Folge Teil der Regionalliga. Seit der letzten Partie in der Saison 2022/23 hat sich einiges in der Mannschaft des Sportbundes verändert. Gleich drei von vier Spielerinnen sind neu dabei. Die neu formierte Mannschaft aus der Landeshauptstadt konnte am ersten Spieltag direkt einen Sieg einfahren, musste sich dann jedoch gleich zweimal geschlagen geben. Stuttgart hat also als einziges Team der Liga bereits drei Spiele absolviert.