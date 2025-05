TV St. Georgen Landesliga Herren: Bei der Generalprobe für die Relegation nicht ans Limit gegangen

1 Drei Wochen lang werden sich die St. Georgener Handballer nun auf die beiden Relegationsspiele im Kampf um den Landesliga-Klassenerhalt intensiv vorbereiten. Foto: Victoria Lang

Die Landesliga-Handballer verlieren ihr letztes Rundenspiel in Meißenheim mit 33:36. Nun gilt die ganze Konzentration dem Unternehmen „Klassenerhalt“. Der Relegationsgegner steht aus der Bezirksoberliga immer noch nicht fest.









Link kopiert



Landesliga Herren: HTV Meißenheim II – TV St. Georgen 36:33 (20:15). Die letzte Rundenpartie ist für den TV St. Georgen abgehakt. Nun folgt für die Bergstädter am 24. Mai und am 31. Mai die Relegation um den Klassenerhalt in der Landesliga. Der Gegner steht aktuell noch nicht fest. Es wird ein Team aus der Bezirksoberliga Neckar/Bodensee sein – entweder Lindau oder Bregenz. Die St. Georgener werden am Sonntag, 24. Mai, auf jeden Fall mit einem Heimspiel in die Relegation starten.