TV St. Georgen – HSG Schwenningen: Zwei klare Siege der Herren – nur die St. Georgenerinnen gehen leer aus

Die Landesliga-Herren der HSG Schwenningen zeigen gegen Steißlingen Fortschritte. Die TVS-Herren feiern einen optimalen Auftakt in der Bezirksoberliga.
Überwiegend positive Nachrichten gibt es von den drei höherklassigen Handball-Teams aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis nach den Spielen am Wochenende. Bezirksoberliga Herren TV St.Georgen – Spvgg Mössingen II 32:20 (15:11). Gegen den letztjährigen Meister der Bezirksliga in Württemberg sorgte das Team um das St. Georgener Trainergespann Lukas Holzmann/Markus Stocker beim Saisonstart für klare Verhältnisse. Mössingen ging zunächst mit 4:2 in Führung. Nach ersten ausgeglichenen Minuten glichen die Gäste (21.) – zum letzten Mal in dieser Partie – zum 9:9 aus. Danach erarbeiteten sich die St. Georgener immer mehr den Sieg.