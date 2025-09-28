TV St. Georgen – HSG Schwenningen: Zwei klare Siege der Herren – nur die St. Georgenerinnen gehen leer aus

Die Landesliga-Herren der HSG Schwenningen zeigen gegen Steißlingen Fortschritte. Die TVS-Herren feiern einen optimalen Auftakt in der Bezirksoberliga.

Überwiegend positive Nachrichten gibt es von den drei höherklassigen Handball-Teams aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis nach den Spielen am Wochenende. Bezirksoberliga Herren TV St.Georgen – Spvgg Mössingen II 32:20 (15:11). Gegen den letztjährigen Meister der Bezirksliga in Württemberg sorgte das Team um das St. Georgener Trainergespann Lukas Holzmann/Markus Stocker beim Saisonstart für klare Verhältnisse. Mössingen ging zunächst mit 4:2 in Führung. Nach ersten ausgeglichenen Minuten glichen die Gäste (21.) – zum letzten Mal in dieser Partie – zum 9:9 aus. Danach erarbeiteten sich die St. Georgener immer mehr den Sieg.

Bis zur Pause legten die Bergstädter den Turbo ein und zogen auf 15:11 davon. Bis zur 45. Spielminute konnten die Mössinger dann lediglich einen weiteren Treffer markieren. Zu diesem Zeitpunkt lagen die TVS-Herren bereits mit 25:12 vorne. Am Ende stand ein souveräner 32:20-Auftaktsieg für die Gastgeber.

Trainer Lukas Holzmann lobte: „Wir haben im Laufe des Spiels zueinander gefunden. Immer wieder konnte ein anderer Spieler bei uns starke Aktionen setzen. Für das erste Spiel bin ich mit den Jungs echt zufrieden. Das hat Spaß gemacht.“

Tore TVS-Herren: T. Assfalg (11), Rotzinger, Jerke, Bertol (je 1), Paul Assfalg, Müller (je 4, Peter Assfalg (2), Groh (3) und Hüther (5).

Landesliga Damen

TV St.Georgen – HC Lustenau 25:32 (12:15). Die St. Georgenerinnen gingen beim Saisonstart leer aus. Eine frühe Zeitstrafe sorgte dafür, dass es fast vier Minuten dauerte, ehe Yvonne Beha den ersten Treffer markierte. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Anfangsphase, in der Daya Radek nach zehn Minuten den TVS mit 5:3 in Führung brachte. Zunächst legte St.Georgen immer wieder vor, Lustenau ließ sich aber nicht abschütteln. Nach gut 20 Minuten übernahmen dann die Lustenauerinnen die Führung und lagen zur Pause mit 15:12 vorne.

In den ersten zehn Minuten des zweiten Durchgangs hielten die Mädels vom Roßberg weiter mit und schlossen auf 20:22 auf. Ein 4:0-Lauf der Lustenauerinnen machte aber jede Hoffnung zunichte – außerdem gingen den Bergstädterinnen die Kräfte aus. Am Ende stand für sie eine 25:32-Niederlage.

TVS-Trainer Patrik Papke kritisierte nach dem Schlusszeichen: „Wir machten insgesamt zu viele Fehler und brachten durch Ballverluste Lustenau immer wieder in gute Situationen. Wir verließen auch immer wieder unsere taktischen Vorgaben. Da brauchen wir mehr zukünftig Konzentration und Disziplin.“

Tore TVS-Damen: N. Beha, Rapp (je 1), Y. Beha (8), Brandenburg, Riege (je 2), Hüther (4), Smajic und Kurz (je 3).

Landesliga HerrenHSG Schwenningen – TuS Steißlingen II 32:27 (13:9). Die HSG Schwenningen gewann am zweiten Spieltag ihr erstes Spiel nach dem Aufstieg in die Landesliga. Nach der Auftaktpleite gegen die HSG Mimmenhausen/Mühlhofen „wollten wir die Fehler aus der letzten Woche nicht wiederholen“, so Cheftrainer Manuel Hertz-Eichenrode. „Das ist uns gut gelungen. Wir hatten in der Abwehr mehr Zugriff und haben offensiv weniger Fehler gemacht. Am Ende haben wir verdient zwei Punkte geholt“, resümierte der Trainer.

Die HSG-Mannschaft freut sich über ihren Heimsieg gegen Steißlingen. Foto: HSG

Die HSG erwischte mit einer 3:0-Führung nach vier Minuten einen guten Start in das Heimspiel – und gab diese Führung über die gesamte Spielzeit hinweg nicht mehr ab. Zur Halbzeit stand es 13:9. Im zweiten Durchgang ging es weiter hin und her, die Gäste kamen auch noch einmal auf zwei Tore heran, doch wirklich gefährdet schien der Schwenninger Sieg zu keinem Zeitpunkt zu sein. Tore HSG-Herren: Patrick Teubert (9), Marius Anton (5), Yannick Teubert, Benjamin Früh, Sven Walter, Jan-Nicolai Geistler (alle 3), Fabian Auer, Philip Teubert (beide 2), Florin Cucuila und Maximilian Dargel (beide 1).