TV St. Georgen Handball: Zwei Meister über Feierbiester, eine Bierkastenturm und Weißwürste

19 Spiele, 569:415 Tore, 36:2 Punkte – der TV St. Georgen dominiert die Bezirksoberliga, spielt bald wieder in der Landesliga. Das Meisterinterview mit David Bublies und Peter Assfalg.

Der Torwart und der Routinier sind beim früheren Südbadenligisten Leistungsträger. Mit ihren Teamkollegen hatten sie die ersten 18 Liga-Spiele gewonnen. Diese Serie endete am vergangenen Samstag. Wir haben mit den beiden Spielern des TV St. Georgen über das Erfolgsgeheimnis, die Meisterparty und die Landesliga gesprochen.

Bis zum 27:28 am Wochenende in Albstadt feierte der TV St. Georgen 18 Siege in Folge, was war das Erfolgsgeheimnis?

David Bublies: Wir können in jeder Situation auf unsere Fähigkeiten vertrauen. Auch wenn es mal eng wird, können wir aufeinander zählen. Falls man persönlich einen schlechten Tag erwischt hat, gibt es genug Unterstützung aus der gesamten Mannschaft. So konnten wir die Gesamtleistung hochhalten.

Peter Assfalg: Nach dem Misserfolg in der letzten Saison sind vor allem der immer stärker werdende Zusammenhalt und der Teamgeist ,,Big Points“ für den Erfolg. Darüber hinaus hat sich das Team kontinuierlich weiterentwickelt und sich auch trotz teils holpriger Anfangsphasen in den Spielen am Ende immer durchsetzen konnte.

Wie lange und wo wurde die vorzeitige Meisterschaft gefeiert?

Peter Assfalg: Wir feiern seit längerem am liebsten in der eigenen Halle mit unseren Freunden, Familien und den Fans gemeinsam. Dort wurde schrittweise ein hoher Turm aus geleerten Bierkisten errichtet und bis in die Nacht mit Leergut gefüttert.

David Bublies: Der Sonntagmorgen wurde mit einem Weißwurstfrühstück bei Julian Jerke gestartet. Anschließend hat die Mannschaft den Tag bei bestem Wetter auf dem Sportplatz des FVDJK genutzt, um weiterzufeiern und unseren Physio Kai Noel zu unterstützen.

Torhüter David Bublies ist ein großer Rückhalt des TVS. Foto: Lars Hackenjos

Auf was freuen Sie sich am meisten in der Landesliga?

David Bublies: Nach dem letztjährigen Abstieg in die Bezirksoberliga tut es jetzt einfach nur gut den TVS wieder auf Landesliga-Niveau spielen zu sehen. Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass wir es gemeinsam geschafft haben nach dem Abstieg wieder zusammenzufinden und den direkten Aufstieg zu erreichen. Wie auch in der laufenden Saison geht es in der Landesliga darum nach dem Bezirkswechsel die Mannschaften kennenzulernen und sich ein Eindruck zu verschaffen, wo man sich in der Tabelle einordnen kann.

Peter Assfalg: Neue Teams, alte Derbys und eine hoffentlich weiterhin gut gefüllte Rossberghalle.

Welcher Teamkollege ist das „Feierbiest“ des TVS?

David Bublies: Wir haben viele Feierbiester in der Mannschaft. Ich denke, am letzten Wochenende hat sich Julian den Titel des Feierbiests verdient. Er hat nach einem starken Spiel in der dritten Halbzeit im Foyer eine solide Leistung gezeigt. Trotzdem war er Sonntagmorgen fit, um das Weißwurstfrühstück auszurichten und konnte den gesamten Sonntag weiter Gas geben.

Peter Assfalg: Da man sich nicht selbst nennt, würde ich dort unseren Jüngsten Spieler – Gideon Haas – in die nähere Auswahl nehmen.