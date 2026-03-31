TV St. Georgen Handball: Zwei Meister über Feierbiester, eine Bierkastenturm und Weißwürste

19 Spiele, 569:415 Tore, 36:2 Punkte – der TV St. Georgen dominiert die Bezirksoberliga, spielt bald wieder in der Landesliga. Das Meisterinterview mit David Bublies und Peter Assfalg.
Der Torwart und der Routinier sind beim früheren Südbadenligisten Leistungsträger. Mit ihren Teamkollegen hatten sie die ersten 18 Liga-Spiele gewonnen. Diese Serie endete am vergangenen Samstag. Wir haben mit den beiden Spielern des TV St. Georgen über das Erfolgsgeheimnis, die Meisterparty und die Landesliga gesprochen.