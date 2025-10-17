TV St. Georgen Handball: Weiße Weste – Bergstädter wollen Serie in Meßstetten ausbauen

Zwei deutliche Siege aus zwei Spielen haben den TV St.Georgen schon früh in eine gute Lage gebracht, denn die Bergstädter sind die einzige Mannschaft, die noch ohne Punktverlust ist.
Bezirksoberliga Herren: HSG Hossingen-Meßstetten – TV St. Georgen (Samstag, 17.30 Uhr). Mit dem letztjährigen Tabellenvierten der Bezirksoberliga hat der TVS mit seiner weißen Weste nun ein Team vor der Brust, das um die vorderen Tabellenplätze mitspielen kann. Die HSG hätte mit diesem Abschlussrang immerhin auch in der Landesliga agieren können.