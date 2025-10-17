TV St. Georgen Handball: Weiße Weste – Bergstädter wollen Serie in Meßstetten ausbauen

Zwei deutliche Siege aus zwei Spielen haben den TV St.Georgen schon früh in eine gute Lage gebracht, denn die Bergstädter sind die einzige Mannschaft, die noch ohne Punktverlust ist.

Bezirksoberliga Herren: HSG Hossingen-Meßstetten – TV St. Georgen (Samstag, 17.30 Uhr). Mit dem letztjährigen Tabellenvierten der Bezirksoberliga hat der TVS mit seiner weißen Weste nun ein Team vor der Brust, das um die vorderen Tabellenplätze mitspielen kann. Die HSG hätte mit diesem Abschlussrang immerhin auch in der Landesliga agieren können.

Ein besonderes Spiel wird die Begegnung für den Bergstädter Peter Assfalg, der während seines Studiums immer wieder bei der HSG trainierte. Die damalige Mannschaft hat inzwischen aber einen recht großen Umbruch erfahren. Dennoch gibt es noch einige alte Bekanntschaften.

Die Personalien

St. Georgen profitierte in den ersten beiden Spielen vor allem von einer guten Defensive, gepaart mit einem starken Torhüterspiel.

Ein Augenmerk werden die Bergstädter besonders auf Niklas Graß legen müssen. Er erzielte in den drei Spielen bereits 34 Tore.

Verzichten müssen die Bergstädter auf die Dienste von Marcel Bertol, der weiter an einer Handverletzung laboriert. Außerdem wird Mario Müller aus privaten Gründen fehlen.