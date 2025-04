TV St. Georgen Handball: TVS-Männer stehen unter Druck – und müssen einige Ausfälle kompensieren

Landesliga Männer: HSG Hanauerland – TV St. Georgen (Samstag, 20 Uhr). Am vergangenen Wochenende verpassten die Bergstädter (12./35) einen wichtigen Sieg. Zwei Punkte hätten im Fernduell mit den Murgtal Panthers fast wie ein Matchball im Kampf um den Relegationsplatz (12.) gewirkt. Doch dem war nicht so. Drei Spiele sind für den TVS noch zu absolvieren.

Am Samstag tritt St. Georgen beim Tabellenneunten HSG Hanauerland an, der zuletzt beim Spitzenreiter Schutterwald unterlag. Die HSG will ihr Heimspiel gewinnen, zumal das Hinspiel knapp an St. Georgen ging. Rechnerisch ist der Klassenerhalt auch für Hanauerland noch nicht gesichert, die Chancen der HSG stehen aber sehr gut.

Für St. Georgen geht es um zwei wichtige Punkte. Die Mannschaft steigerte sich in der Rückrunde, doch hat sie nun mit einer angespannten Personalsituation zu kämpfen: Neben dem bereits fehlenden Simon Kovacovski droht der Ausfall der drei Assfalg-Brüder. Immerhin signalisierte Tobias Hänse seine Unterstützung, was Trainer Lukas Holzmann defensiv mehr Möglichkeiten gibt.

Im Hinspiel überraschte St. Georgen mit einer unkonventionellen Aufstellung. Auch dieses Mal setzt man auf eine stabile Defensive und effiziente Angriffe – eine klare Verbesserung gegenüber dem Spiel in Oppenau ist nötig. Besonders auf Rückraumspieler David Knezovic muss die Abwehr achten. Er trifft, neben dem zuletzt aber angeschlagenen Florian Fessler, bei den Gastgebern am häufigsten.

LANDESLIGA FRAUEN

SG Waldkirch/Denzlingen – TV St. Georgen (Samstag, 18 Uhr). Nach der Niederlage in Radolfzell treten die TVS-Damen bei der SG Waldkirch/Denzlingen an. Gegen den Tabellenachten soll endlich wieder ein Sieg her. Magdalena Köppel kehrt in den Kader zurück und kann bei diesem Vorhaben mithelfen.

Druck gibt es kaum noch: Da die HSG Freiburg III verloren hat und der direkte Vergleich für den TVS spricht, ist für die Schwarzwälderinnen der Klassenerhalt gesichert. Das Team kann somit befreit aufspielen.

Zuletzt wirkte die Mannschaft jedoch verunsichert, auch wegen verletzungsbedingter Ausfälle. Nun bietet sich in der Kastelberghalle eine weitere Chance auf zwei Punkte. Das Hinspiel endete knapp mit 33:35. Um diesmal erfolgreich zu sein, braucht es ein sauberes Passspiel und eine gewisse Gelassenheit im Abschluss.

Eine Motivation, die den St. Georgenerinnen noch bleibt: Ein erfolgreicher Saisonabschluss wäre ein passender Abschied für Trainer Niclas Lauinger, der nach drei Jahren aufhört, um sich auf seine beruflichen und familiären Aufgaben zu konzentrieren.