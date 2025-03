Mit zwei Siegen im Gepäck gehen die Bergstädter in ihr nächstes Heimspiel. Der Glauben an den Klassenerhalt ist zurückgekehrt.

Landesliga Männer: TV St. Georgen – ASV Ottenhöfen (Samstag, 19.30 Uhr). Mit viel Leidenschaft und beherzten Auftritten gegen die Murgtal Panthers und die SG Hornberg/Lauterbach/Triberg zog der TVS den Kopf erst einmal aus der Schlinge.

Mit inzwischen zehn Punkten und Tabellenplatz zwölf wäre St. Georgen zur Teilnahme an der Relegation berechtigt. Gerade die Murgtal Panthers, die sich unter der Woche von ihrer Trainerin getrennt haben, sitzen dem TVS aber weiter im Nacken.

Lesen Sie auch

Die Ausgangslage

Um durchatmen zu können, brauchen die Bergstädter am Samstagabend erneut einen Sieg. Im Duell mit dem Tabellenfünften rechnen sich die St. Georgener durchaus etwas aus. Ottenhöfen wartet seit vier Spieltagen auf einen Sieg. Im Hinspiel unterlag St. Georgen deutlich.

Das ist Vergangenheit: St. Georgen will nun den nächsten wichtigen Schritt machen. Ottenhöfen spielt teilweise einen unkonventionellen Handball. Die TVS-Defensive muss dafür gewappnet sein. Gleichzeitig will der TVS gegen die Defensive der Gäste schlagkräftige Lösungen finden, ohne eigene Fehler zu verursachen. Vor dem eigenen Publikum erhofft man sich eine offene Spielgestaltung – und am Ende auf zwei „goldene Punkte“ im Kampf um den Klassenerhalt.

Landesliga Frauen: TV St. Georgen – TSV March (Samstag, 17.30 Uhr). Im vorletzten Heimspiel der Saison empfangen die Damen des TV St. Georgen den TSV March. Der aktuelle Tabellensechste trifft auf den Tabellenachten. Beide Mannschaften trennen lediglich vier Punkte. Insbesondere die Konstellation, dass der Tabellenneunte, aktuell die HSG Freiburg 3, in die Relegation muss, bringt zunehmende Bedeutung in die Partie.

Mit einem Sieg könnten die Bergstädterinnen wohl schon fast für die Landesliga-Saison 2025/26 planen. Im Hinspiel feierte der TV St. Georgen einen zumindest in der Höhe überraschenden Auswärtssieg.