TV St. Georgen Handball: Landesliga-Herren vor Showdown, Brocken für die Frauen

Landesliga Herren: TV St. Georgen – Murgtal Panther (Samstag, 19.30 Uhr). Die Bergstädter empfangen den Tabellenzwölften, die Murgtal Panthers. Die Panthers haben aktuell den Tabellenplatz inne, den die Bergstädter am Saisonende gerne hätten, um zumindest über die Relegation, auch im neuen Bezirk Neckar-Bodensee in der Landesliga zu spielen. Die Panther konnten vor der Fasnachtspause mit einem Kantersieg über die SG Hornberg/Lauterbach/Triberg aber maximalen Druck auf die Bergstädter ausüben. Murgtal steht mit neun Punkten, demnach aktuell drei, vor dem TVS.

Ein Wermutstropfen, neben den Langzeitverletzten, ist wohl der Ausfall von Erik Groh, der sich zunächst einer Untersuchung seines Knies unterziehen muss. Immerhin hat man die Fasnachtszeit offensichtlich ohne größere Krankheitswelle überstanden. „In diesem Spiel steht ohne Frage viel auf dem Spiel. Das müssen wir in unsere Kampfbereitschaft und unseren Einsatz hineinpacken. In Sachen Entscheidungsverhalten und Cleverness tut es uns aber unausweichlich gut, wenn wir auch ein gewisses Maß an Ruhe und Souveränität an den Tag legen. Wir haben uns im Training akribisch vorbereitet und wollen dies nun im Wettkampf zeigen“ so Trainer Lukas Holzmann. Sicher wäre im Falle einer Niederlage noch längst nicht alles verloren, die Chancen auf den 12. Tabellenplatz würden aber schwinden.

Lesen Sie auch

Landesliga Damen: TV St. Georgen – SFE Freiburg (Samstag, 17.30 Uhr). Die Handball-Damen des TV St. Georgen biegen auf die Zielgerade der Saison ein. Über das spielfreie Fasnachts-Wochenende hatte man Zeit, ein bisschen die Knochen zu schonen und die Köpfe von der, am Ende zwar verkraftbaren, aber sicherlich zu hohen Niederlage in Konstanz frei zu bekommen. Der volle Fokus geht jetzt nach vorne.

Mit Freiburg gibt der aktuelle Tabellendritte seine Visitenkarte auf dem Roßberg ab.

Im Hinspiel konnte man lediglich in den Anfangsminuten mithalten. Oberstes Gebot sollte die Reduzierung der eigenen Fehlerzahl sein. Diese kostete zuletzt am Bodensee die Punkte. Gleichzeitig muss das Offensivspiel in Sachen Kreativität glänzen und dann müssen die sich ergebenden Torchancen wieder konsequenter genutzt werden. Angesichts der engen Konstellation um Tabellenplatz drei und dem Spielplan, durch den die Bergstädterinnen fast schon alle Topspiele hinter sich haben, will der TVS die Chance wahren, im weiteren Saisonverlauf vielleicht doch noch mal auf den Platz auf dem Treppchen schielen.