TV St. Georgen Handball: Freibier, Emotionen und ein drohender Abstieg aus der Landesliga

Landesliga Herren: TV St. Georgen – HGW Hofweier (Samstag, 20.00 Uhr). Der TV St. Georgen steht im Kampf um den Klassenerhalt weiter unter Druck. Am spielfreien Oster-Wochenende konnte der TVS lediglich für einen Moment durchatmen. Denn der TV Sandweier 2 revanchierte sich mit einem 36:26-Sieg bei den Murgtal Panthers, wodurch St. Georgen weiter auf dem Relegationsplatz bleibt. Murgtal spielt noch gegen die HSG Ortenau Süd und die HSG Hanauerland. Gelingen in diesen Spielen keine zwei Punkte, würde dem TVS am Ende über die Relegation die Chance auf den Klassenerhalt bleiben.

Hofweier auf Vizemeister-Kurs

Ein Zustand, den die Schützlinge von Lukas Holzmann ungern dem Zufall überlassen möchten. Gegen den Tabellenzweiten aus Hofweier sollen also Punkte her. Der HGW erledigte seine Hausaufgaben zuletzt Woche für Woche unspektakulär, aber zuverlässig. Dementsprechend befindet sich das Team von Tobias Buchholz auf Vizemeister-Kurs.

Lesen Sie auch

Saisonabschluss mit einigen Abschieden

Unabhängig vom Ausgang der Saison und ob die Bergstädter noch einmal zum „Nachsitzen“ ein weiteres Heimspiel haben, lädt die Abteilung die Zuschauer nach dem Spiel zum Freibier ein. Dann heißt es auch Abschied nehmen von einigen Spielern. Tim Eisele wird im Zuge seines Medizintechnik-Studiums eine Stelle zur Abschlussarbeit in Ulm annehmen.

Das St. Georgener Eigengewächs Luca Schreiner laboriert in dieser Saison an einem langwierigen Mittelfußbruch. Ob er noch einmal ins Geschehen eingreifen kann, bleibt Fraglich. Schreiner studiert in Freiburg Jura und wird künftig seinen Lebensmittelpunkt zunehmend in den Breisgau verlagern.

Ähnlich sieht es bei Jannik Kaltenbach aus. Der Torhüter, der nach über zehn Jahren erste Mannschaft wohl zurecht das Prädikat Urgestein tragen darf, wird sich nach seinem abgeschlossenen Master-Studium wohl ebenfalls im Breisgau niederlassen.

Landesliga Frauen

TV St. Georgen – TSV Alemannia Freiburg-Zähringen (Samstag, 18 Uhr). Für die Damen des TV St. Georgen geht am Samstag die Saison zu Ende. Im letzten Saisonspiel empfangen die TVS-Frauen den TSV Alemannia Freiburg-Zähringen. Der Tabellenfünfte kann nur noch einen Satz nach vorne machen, wenn die HSG Konstanz gegen den Vorletzten aus Müllheim/Neuenburg verlieren würde. Das Hinspiel konnte der TVS deutlich gewinnen. In Sachen Klassenerhalt – oder besser Qualifikation zur Landesliga – geht es für die Bergstädterinnen um nichts mehr.

Letzter Arbeitstag für Frauen-Coach Lauinger

Das Spiel wird auch der letzte Arbeitstag für Trainer Niclas Lauinger sein. Lauinger, damals noch mit dem Namen Grieshaber, übernahm die Mannschaft vor drei Jahren. Zunächst zusammen mit Hebiba Kurz und später mit Roland Schreiner zusammen. Der Ingenieur erwartet, zusammen mit seiner Frau Lisa im Sommer Nachwuchs und wird eine Pause einlegen. Die Mannschaft und der Verein hoffen, dass der Abschied nur auf Zeit ist.

Mit Ronja Holzmann muss sich der TVS aber auch von einer langjährigen Spielerin verabschieden. Holzmann kam, nachdem sie während ihres Studiums in Allensbach spielte, zurück in die Heimat und fand eine Anstellung an der Grundschule Peterzell. Ein Knorpelschaden im Knie zwingt sie nun aber zum Karriereende und erfordert Operationen. Unglücklicherweise liegt der OP-Termin nun so, dass ihre Anwesenheit bei diesem letzten Saisonspiel nicht garantiert werden kann.