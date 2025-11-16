TV St. Georgen Handball: Erfolgsserie geht weiter – Handballer können auch harzfrei

Während die Handball-Männer des TV St. Georgen ihre Erfolgsserie ausbauen, müssen die Landesliga-Frauen Lehrgeld bezahlen.
Landesliga, Frauen : HSG Mimmenhausen/Mühlhofen – TV St. Georgen 32:29 (20:15). Im Auswärtsspiel bei der HSG Mimmenhausen/Mühlhofen sah der TVS einer großen Herausforderung entgegen. Nach dem 6:6-Ausgleich stellten die Gastgeberinnen auf 10:7 und 12:8. St. Georgen kämpfte sich aber wieder heran und verkürzte auf 11:12. Die letzten Minuten der ersten Hälfte gehörten dann wieder den Spielerinnen aus Mimmenhausen/Mühlhofen, die zur Pause mit 20:15 führten.