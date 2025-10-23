TV St. Georgen Handball: Ein Primetime-Derby und ein Tabellenführer mit Personalsorgen

Nach fast vier Wochen Pause geht es für die Landesliga-Damen aus St. Georgen endlich weiter. Für die TVS-Herren brechen die Wochen der Wahrheit an.
Landesliga Frauen: TV St. Georgen – SG Dunningen/Schramberg (Samstag, 19.30 Uhr). Kurioserweise haben die Bergstädterinnen erst ein Spiel absolviert, während zum Beispiel der HC Lustenau bereits fünf Partien bestritten hat. Dunningen/Schramberg musste sich bisher den Bodenseeteams aus Konstanz und Mimmenhausen/Mühlhofen geschlagen geben, feierte am vergangenen Wochenende gegen den TV Spaichingen aber den ersten Saisonsieg.