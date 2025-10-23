TV St. Georgen Handball: Ein Primetime-Derby und ein Tabellenführer mit Personalsorgen

Nach fast vier Wochen Pause geht es für die Landesliga-Damen aus St. Georgen endlich weiter. Für die TVS-Herren brechen die Wochen der Wahrheit an.

Landesliga Frauen: TV St. Georgen – SG Dunningen/Schramberg (Samstag, 19.30 Uhr). Kurioserweise haben die Bergstädterinnen erst ein Spiel absolviert, während zum Beispiel der HC Lustenau bereits fünf Partien bestritten hat. Dunningen/Schramberg musste sich bisher den Bodenseeteams aus Konstanz und Mimmenhausen/Mühlhofen geschlagen geben, feierte am vergangenen Wochenende gegen den TV Spaichingen aber den ersten Saisonsieg.

Der TV St. Georgen hat die spielfreien Wochen intensiv genutzt, um sich auf die Partie vorzubereiten. „Wir haben viel gesprochen und an unseren Schwächen gearbeitet. Wir sind davon überzeugt, dass die Leistungskurve nach oben zeigt. Was das alles im Wettbewerb wert ist, müssen wir nun aber auf dem Spielfeld zeigen“, sagt TVS-Coach Patrik Papke vor der Partie.

Das Derby wird zur Primetime um 19.30 Uhr angepfiffen.

Bezirksoberliga Herren: TV St. Georgen – HSG Neckartal (Samstag, 17.30 Uhr). St. Georgens Handballer sind perfekt in die Saison gestartet. Drei Spiele, drei Siege und ein Torverhältnis von +44 sprechen eine deutliche Sprache und bedeuten die Tabellenführung.

Mit dem Heimspiel gegen Neckartal und den Auswärtspartien gegen AmmerGäu und Winterlingen-Bitz folgen nun Partien gegen Teams, die wohl eher im vorderen Tabellendrittel zu erwarten sind. Es sind also richtungsweisende Begegnungen.

Klare Ansage

„Wir haben in den ersten Partien weitestgehend dominiert. Dies lag aber daran, dass wir konzentriert und kämpferisch aufgetreten sind. In allen Partien war aber technisch und taktisch noch Luft nach oben. Wir fordern weiterhin maximale Ernsthaftigkeit und Fokus ein. Nur dann werden wir Siege holen“, betont Trainer Lukas Holzmann.

Ein bisschen Sorge macht dem Bergstädter-Trainerteam die Personalsituation. Paul Assfalg befindet sich beruflich in den USA, Julian Jerke erlitt eine Schnittverletzung an der Hand und Peter Assfalg musste das Training unter der Woche mit Rückenproblemen abbrechen. Wieder mit dabei ist dafür Mario Müller.