TV St. Georgen Handball: Das erste Relegationsspiel geht knapp verloren

1 St. Georgens Tim Eisele setzt sich in dieser Szene gegen die Lindauer Defensive durch. Er war gegen mit zehn Treffern am Sonntagabend bester Schütze der Schwarzwälder. Foto: Roland Sigwart Was den St.Georgenern aber nach der 23:24-Heimniederlage Mut für das Rückspiel in Lindau macht. Es wird noch spannend im Kampf um einen Platz in der Landesliga.







1. Relegationsspiel um den Klassenerhalt in der Landesliga: TV St. Georgen – TSV Lindau 23:24 (13:10). Die St. Georgener haben zwar das Hinspiel knapp am Sonntagabend vor 350 Zuschauern in der Rossberghalle verloren, doch die Hoffnungen sind berechtigt, dass die Bergstädter mit dem Rückspiel am kommenden Samstag (18 Uhr) in der Bodenseestadt den Klassenerhalt in der Landesliga schaffen.