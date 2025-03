TV St. Georgen Handball: Das Derby gegen die SG HLT als Schicksalsspiel im Abstiegskampf

Am Samstag kämpft der TV St. Georgen in der Handball-Landesliga um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Mit einem Sieg gegen die SG Hornberg/Lauterbach/Triberg könnten die Bergstädter die direkten Abstiegsplätze erstmals seit Monaten verlassen.

Landesliga Herren: SG Hornberg/Lauterbach/Triberg – TV St. Georgen (Samstag, 20 Uhr). Groß war der Druck für die Handballer des TV St. Georgen bereits vor dem letzten Heimspiel gegen die Murgtal Panther. Bei einer Niederlage hätten die Bergstädter bei dann fünf Punkten Rückstand auf das „rettende Ufer“ schon für die Bezirksoberliga planen müssen. Da die Mannschaft um Lukas Holzmann das Spiel aber bekanntlich gewonnen hat, lebt die Hoffnung.

Am kommenden Samstag steht aber bereits das nächste richtungsweisende Spiel ins Haus. Die SG HLT, als Tabellenletzter nur einen Punkt hinter den Bergstädtern, hat den Kampf um den Klassenerhalt nach der deutlichen Niederlage in Murgtal ebenfalls noch nicht aufgegeben. Am Wochenende hat das Team mit einem souveränen Sieg bei der SG Gutach/Wolfach aufhorchen lassen.

Vorsicht vor Till Mauerer

Für St. Georgen würde eine Niederlage das Tabellenende bedeuten. Gleichzeitig könnten mit einem Sieg, erstmals seit Monaten, die direkten Abstiegsplätze verlassen werden.

Die Mannschaft von Martin Burkhardt verfügt – ähnlich wie der TVS – über einen jungen Kader, der durch einige erfahrene Spieler ergänzt wird. In Person verkörpert in dieser Saison vor allem Till Maurer die junge Garde und avanciert regelmäßig zum besten Torschützen. Das Augenmerk auf den Rückraumschützen alleine zu richten, wird aber nicht genügen, denn auch Routiniers wie Jan oder Felix Moosmann zeigen sich immer wieder als wichtige Stützen.

Eine Kampfansage

Das Hinspiel gewann der TVS am Ende mit 26:19. Am Samstag wird es auf eine kämpferische Abwehrleistung und starke Torhüter ankommen. Längere Torflauten, die diese Saison bereits öfters auftraten, darf sich St. Georgen nicht erlauben.

„Wir haben an diesem Abend die Chance, uns auf die Pole Position im Kampf um den zwölften Platz zu bringen. Auch wenn danach für alle Teams immer noch fünf Partien anstehen und längst nichts entschieden ist, gilt unser Fokus voll diesem Abend. Wir wollen alles reinwerfen und als Sieger vom Feld gehen“, so die klare Kampfansage von Kapitän Theo Assfalg vor der Partie.

Die Frauen

Landesliga Damen: HSG Freiburg 3 – TV St. Georgen (Sonntag, 16:30 Uhr). Nach der Niederlage gegen die SFE Freiburg müssen die TSV-Damen nun erneut gegen Freiburg ran. Gegner ist nun die HSG Freiburg 3, die vier Punkte hinter den Bergstädterinnen auf Tabellenplatz acht steht.

Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie erwartet St. Georgen im Breisgau keinen leichten Gang, auch wenn die Gastgeberinnen ihrerseits mit zwei Niederlagen in Serie in das Spiel gehen.

Seuchen-Saison

Zuletzt fehlte Luisa Brandenburg. Weiterhin wird die Knieverletzung von Maike Staiger dafür sorgen, dass die Mannschaft noch enger zusammenrücken muss. Über das Kollektiv müssen die sportlichen Lücken abgefangen werden.

Im Spiel gegen die SFE wurde St. Georgen immer wieder überrannt. Mit den 35 erzielten Toren konnte die Mannschaft zufrieden sein. Die Anzahl der Gegnertore muss aber nach untengeschraubt werden. Gegen die HSG ist ein besserer Rückzug und generell eine höhere defensive Stabilität erforderlich.

Zwei sehr wichtige Voraussetzungen, um aus einer von Verletzungen geprägten Saison noch das Maximum herauszuholen, sind für das Team von Niclas Lauinger und Roland Schreiner der Zusammenhalt und der Kampfgeist. Oberstes Ziel ist es, mindestens Tabellenplatz neun zu verteidigen, um nicht eventuell auch noch Gefahr zu laufen, in eine Relegation zu müssen.