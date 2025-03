TV St. Georgen Handball: Bergstädter feiern einen wichtigen Derbysieg gegen HLT-Herren

Im sportlichen Schicksalsspiel 2.0 gegen die SG Hornberg/Lauterbach/Triberg, haben die Bergstädter dem großen Druck erneut standgehalten. Durch diesen Auswärtssieg rückte der TV St. Georgen auf Tabellenplatz zwölf vor und steht nach langer Zeit wieder auf dem Relegationsplatz. Der TVS hat den Klassenerhalt nun wieder in eigener Hand.

Knapp zwei Spielminuten dauerte es, ehe Tim Eisele das 0:1 für die Gäste erzielte. Die Gastgeber stellten daraufhin auf 3:2, es sollte aber für sie die einzige Führung bleiben an diesem Abend.

Der TV St. Georgen zieht davon

Die Gäste aus St. Georgen zogen über ein 6:4 auf 8:5 davon. Doch die SG HLT hielt dagegen, verkürzte mithilfe der lautstarken Unterstützung der heimischen Fans. Kurz vor der Pause stellten dann aber Julian Jerke und Peter Assfalg auf 15:12 für St. Georgen.

Nach dem Seitenwechsel folgte die stärkste Phase der St.Georgener. Sie verteidigten nun sehr stark und nutzten die Fehler der SG HLT eiskalt aus. Nach 37 Spielminuten stand es 20:14, wenig später sogar 23:16.

Taktische Umstellung zeigt Wirkung

HLT-Trainer Martin Burkert stellte nun erneut die Abwehr um und beorderte zwei Spieler in die Manndeckung. Mit dieser taktischen Maßnahme tat sich St. Georgen zunächst schwer, leistete sich Fehler. Hinzu kam, dass der inzwischen im Tor stehende ehemalige St. Georgener Dominik Bühler für die HLT den einen oder anderen Wurf parierte. Als zwölf Minuten vor dem Ende Tilo Reinbold zum 22:24 für die Gastgeber traf war die Partie wieder offen.

Mit viel Kampfgeist fingen sich die Bergstädter aber wieder und wendeten den Knock-Out ab. Spätestens als Nordlicht Gunar Rahn-Marx, der inzwischen zwar in Hamburg wohnt, aber seinen Spieler-Pass immer noch in St.Georgen hat, zum 25:29 traf, war klar, dass die St. Georgener das Derby gewinnen werden.

Große Erleichterung bei Lukas Holzmann

„Wir haben heute einen großen Kampf gezeigt. Die Mentalität hat gestimmt. Aus einer misslichen Phase konnten wir uns zum Glück befreien. Wir haben die Tür zum Klassenerhalt, die fast schon zu war, wieder weit aufgestoßen. Jetzt müssen wir hindurch gehen“, freut sich der sichtlich erleichterte TVS-Trainer Lukas Holzmann.

Für St. Georgen gehen die Wochen der Wahrheit weiter. Die Bergstädter stehen aktuell auf Rang zwölf. Dieser berechtigt zu Teilnahme an der Relegation. Nur ein Punkt hinter den Bergstädtern lauern allerdings die Murgtal Panthers.

Am kommenden Samstag ist der ASV Ottenhöfen in der Roßberghalle zu Gast. Der Tabellenfünfte ist für den TVS eine hohe Hürde, war zuletzt aber in drei Spielen ohne Sieg. Trotz der schweren Aufgabe und der starken Konkurrenz hofft der TV St. Georgen, mit der Unterstützung der eigenen Fans, die nächste Überraschung zu schaffen.