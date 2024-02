1 Lucy Diakovska ist die neue Dschungelkönigin. Foto: Stefan Thoyah/RTL/dpa

Die Siegerin der RTL-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» steht fest: Lucy Diakovska darf sich fortan Dschungelkönigin nennen.









Köln/Murwillumbah - Kein Engel, nun aber Königin: Sängerin Lucy Diakovska von der Pop-Band No Angels ("Daylight In Your Eyes") hat das RTL-Dschungelcamp gewonnen. Die 47-Jährige erhielt die meisten Zuschauerstimmen im Finale der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", wie der Sender verkündete.