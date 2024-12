TV-Show: Masked Singer: Wer steckte im Schneemann?

2 Der Schneemann. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Bei der ProSieben-Rateshow «The Masked Singer» ist der Schneemann rausgeflogen. Der Künstler im Kostüm landete vor 25 Jahren einen Welthit.









Köln - Popsänger Lou Bega ("Mambo No. 5") hat in der ProSieben-Musikshow "The Masked Singer" seine Tarnung aufgeben müssen - er steckte im Kostüm des Schneemanns. "Das hat Spaß gemacht", sagte der 49-Jährige, nachdem sein wahrer Kopf erschien. "Das Schönste war, einfach mal etwas machen zu dürfen, das so weit weg von dem ist, von dem man denkt, das man es ist."