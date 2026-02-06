TV-Show in Australien: Hardy ist raus - und Gil wird wieder zur Zielscheibe

Endspurt im Dschungelcamp vor dem großen Finale am Sonntag. Gil Ofarim tritt nach seinem Unfall zur nächsten Prüfung an, das Kandidatenfeld lichtet sich weiter - und der Ton wird rauer.
Murwillumbah - Das große Finale im Dschungel ist langsam in Sicht - Hardy Krüger jr. (57) wird dort allerdings nicht mit dabei sein. Der Schauspieler sammelte in der 14. Folge der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" die wenigsten Zuschauerstimmen und muss wenige Tage vor dem Finale am Sonntag die Koffer packen.