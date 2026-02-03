TV-Show in Australien: Gil reicht Ariel die Hand - und keiner fliegt raus

Reality-Star Ariel stichelte im Dschungelcamp immer wieder wegen des Davidstern-Skandals gegen Sänger Gil Ofarim. Dieser überraschte Ariel nun mit einer versöhnlichen Geste.

Murwillumbah - In der neuen Folge des Dschungelcamps sind die verbliebenen neun Kandidaten von einem weiteren Rauswurf verschont geblieben. Zwar konnten die Zuschauer abstimmen - allerdings zählen die Stimmen erst für die kommende Folge der RTL-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", wie Moderator Jan Köppen zu Beginn erklärte.

Am Ende wurde den Kandidaten trotzdem verkündet, wer die wenigsten Zuschauerstimmen sammeln konnte: Schauspieler Stephen Dürr (51) und Bauer Patrick Romer (30). Normalerweise folgt danach die Verkündung, wer das Camp verlassen muss. Die kam aber dieses Mal nicht - was für Verwunderung sorgte. Die Auflösung kommt für die Kandidaten in der nächsten Folge.

Gil reicht Ariel die Hand

Es war nicht die einzige Überraschung an dem Abend - eine weitere gab es bei Gil und Ariel. Ariel hatte Gil immer wieder wegen dessen Davidstern-Skandals attackiert. In der neuen Folge erzählte Ariel, dass sie gerne die Tochter ihres Ex-Freundes Giuliano adoptiert hätte. Doch dazu kam es nicht.

Gil war von Ariels Schilderungen so beeindruckt, dass er aufstand und ihr die Hand reichte. "Ich habe einen Heidenrespekt vor dir", sagte Gil. Ariel schaute ihn irritiert und ohne zu lächeln an und fragte: "Was?" Sie schüttelte aber seine Hand und bedankte sich.

Gil bricht in Tränen aus

Gil erzählte nach der Szene im Dschungeltelefon, dass er dabei an seine Frau und seine Kinder denken musste. Auch sagte er dort, dass er seine Familie und seine Freunde vermisse - die, die ihm geblieben seien. Die hätten auch viel mitgemacht, sagte Gil weiter. Er bedankte sich bei ihnen: "Ohne sie würde ich nicht mehr heute hier sitzen." Danach brach der Sänger in Tränen aus.

Im Jahr 2021 machte Ofarim deutschlandweit Schlagzeilen, als er sich bei Instagram als Opfer von antisemitischen Äußerungen eines Hotelmitarbeiters darstellte. Später stellten sich diese Vorwürfe als falsch heraus; Ofarim musste seine Darstellung zurücknehmen.

Nur drei Sterne bei Dschungelprüfung

Nicht wirklich heiterer ging es bei der Prüfung zu, in die Patrick, Simone Ballack (49), Schauspieler Hardy Krüger jr. (57) und Reality-Star Hubert Fella (58) mussten. Die vier sollten aus vier Toiletten ein Werkzeug fischen, mit denen sie dann neun Sterne frei schrauben sollten. Das gemeinsame Schrauben klappte jedoch nicht so gut. Und so holten die vier nur drei Sterne. "Verschissen", fasste Moderatorin Sonja Zietlow zusammen.