1 Cora Schumacher macht nicht länger mit im Dschungelcamp. Foto: Henning Kaiser/dpa

Die wichtigste Nachricht kam in der Sonntagsfolge von «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» ganz zum Schluss: Cora Schumacher hat das Camp verlassen.









Köln/Murwillumbah - TV-Sternchen Cora Schumacher ist als erste Kandidatin aus der neuen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ausgeschieden. Cora Schumacher habe die Sendung verlassen, sagte Moderatorin Sonja Zietlow am Abend ganz am Ende der Sendung. Mehr wurde in der Folge aber nicht verraten.