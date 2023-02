1 TV-Koch Tim Mälzer (Mitte) war zu Gast im Reichenbacher Gasthaus „Adler“. Im Sternerestaurant kochte er die Königinpastete mit Ragout fin von Küchenchef Daniel Fehrenbacher (rechts) und seinem Vater und Senior-Chef Otto Fehrenbacher nach. Foto: /Vox

Vor knapp einem Jahr war TV-Koch Tim Mälzer im „Adler“, nun wurde die Folge von „Kitchen Impossible“ bei Vox ausgestrahlt. Dabei gab es einige Einblicke in die Küche des Reichenbacher Sternelokals, wo Mälzer ein Gericht der Gastgeber nachkochte.









Link kopiert Diesen Artikel teilen











Otto Fehrenbacher und sein Sohn Daniel stehen entspannt in der Küche des Reichenbacher Restaurants „Adler“, als der prominente Gast kommt. Kurze Zeit später ist es jedoch vorbei mit der Ruhe. Denn die Küche des Sternerestaurants war im vergangenen Frühjahr Drehort für eine Folge der TV-Serie „Kitchen Impossible“. Am Sonntagabend wurde die Episode, die zu Teilen in Reichenbach spielt, auf Vox ausgestrahlt.

Gericht hat viel mit Familie und Tradition zu tun

Verantwortlich dafür sind die beiden Köche Walter und Sascha Stemberg, die in der Sendung gegen TV-Koch Mälzer antreten und ihn für eine der beiden Herausforderungen nach Lahr schicken. „Es ist so geil da“, sagt Spitzenkoch Sascha Stemberg über den „Adler“. Er tritt in der Sendung mit seinem Vater gegen Mälzer an – und hat auch deswegen das Reichenbacher Restaurant ausgesucht. Denn die Aufgabe, vor die Mälzer gestellt wird, hat viel mit Familie und Tradition zu tun.

Tim Mälzer lobt die Zubereitung des Gerichts

Mälzer muss eine Königinpastete mit Ragout fin nachkochen. Und zwar ohne Rezept, sondern nur anhand des Geschmacks des Gerichts, das er in der „Kanone“ in Haslach probiert. „Da weiß jemand, was er tut“, sagt der TV-Koch beim Anblick des liebevoll verzierten Blätterteigs, der von „Adler“-Küchenchef Daniel Fehrenbacher gebacken wurde. Der Teig sorgt auch durchaus für Gesprächsstoff in der Episode.

Denn die Stembergs wollen Mälzer die Zubereitung des Teigs erlassen, was er „fair“ nennt. Als seine Kontrahenten in der Show ihm dann aber auch noch Fehrenbachers Trick verraten, wie er das Blätterteiggerüst hinbekommt, fühlt sich Mälzer unterfordert und will den Teig dann doch selber machen. Eine „unfassbar dumme Idee“ sei das gewesen, muss er dann am Tag drauf feststellen, als es in Lahr ans Eingemachte geht.

Gastgeber kommen immer wieder im TV zu Wort

Unter den Augen der beiden Fehrenbachers geht sich Mälzer ans Werk. In separaten Einspielern kommentieren Daniel und Otto Fehrenbacher immer wieder seine Arbeit, die Mälzer sehr gut erledigt. In einigen wenigen Punkten macht er es zwar anders, sein Ergebnis kann sich aber durchaus sehen lassen.

Das finden auch Freude und Familie der „Adler“-Betreiber, die die Mälzersche Königinpastete kosten und anschließend auf einer Skala von eins bis zehn bewerten. Und die zehn Testesser müssen es wissen: Das Gericht ist so nicht auf der Karte im „Adler“ zu finden, sondern wird eher im privaten Rahmen zubereitet.

Punkte aus Lahr bringen dem TV-Koch den Sieg

Am Ende bringt Mälzer im Durchschnitt 7,8 von zehn Punkten aus Lahr mit und entscheidet damit das Duell gegen Walter und Sascha Stemberg für sich. In ihren beiden Herausforderungen hatten die zwei insgesamt zwölf Punkte erreicht, Mälzer holte am Ende 13,4 und durfte sich über den Sieg freuen.

Die Sendung im Internet

Bereits in der achten Staffel von „Kitchen Impossible“ misst sich Tim Mälzer mit anderen Spitzenköchen und bereist dabei die Welt. Die Sendungen auf Vox erfreuen sich regelmäßig großer Beliebtheit, am Sonntag verfolgten im Schnitt 1,31 Millionen Zuschauer Mälzers Duell mit den Stembergs. Die Episode von Sonntag, deren Ende im „Adler“ in Reichenbach spielt, ist auch online unter www.tvnow.de abrufbar.