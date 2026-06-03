Mythos Bergmann auf der Spur: Salzbergwerk Stetten im TV zu sehen

Das Salzbergwerk Stetten ist einer der spannendsten Arbeitsplätze, den man sich vorstellen kann. Wie dort „geschafft“ wird, zeigt heute zur Prime-Time der Fernsehsender RTL.
Ab 20.15 Uhr bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer in einer neuen Folge der beliebten Sendung „Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking“ Einblicke in das, was etwa 90 Meter tief im Erdboden vor sich geht. Und zwar, indem Bergmann Luka Draganjac über seine tägliche Arbeit im Salzbergwerk berichtet - und davon, was er verdient.