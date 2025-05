Der Turnverein Schiltach feierte sein 125-jähriges Bestehen. Hunderte Gäste erfreuten sich an einem buntem Programm, das sein Highlight in der Turngala am Samstagabend fand.

Der Freitagabend des Jubiläums begann mit dem Festakt in der Friedrich-Grohe-Halle für geladenen Gästen und Freunde des Turnvereins, umrahmt von Musik der kleinen Besetzung der Stadtkapelle Schiltach.

Hierbei eröffnete der 1. Vorsitzende Kai Nakic das Wochenende mit seiner Rede und dankte allen Mitgliedern, Ehrenamtlichen und Unterstützern, die das rege Vereinsleben und insbesondere dieses 125-jährige Jubiläum ermöglichen. Gleichzeitig mahnte er, dass es auch in Zukunft nur funktionieren würde, wenn sich ein jeder aktiv im Verein einbringe.

Blick auf Vereinshistorie

Im Anschluss wurden Glückwünsche von Bürgermeister Thomas Haas, der Vizepräsidentin des Badischen Turnerbunds Ulrike Dunand und dem Präsident des Badischen Schwarzwald-Turngaus Reinhold Klausmann überbracht.

In ihren Beiträgen blickten sie zurück auf die Vereinshistorie und die vergangenen 25 Jahre mit vielen sportlichen Erfolgen – wovon sicherlich die Zweitligameisterschaft der Männer im Jahr 2019 in der Deutschen Turnliga eine der bemerkenswertesten war. Außerdem übergab Marius Lungoiu dem Turnverein in Vertretung aller Schiltacher Vereine ein Präsent.

Am Samstag folgte das Highlight: Die große Turngala lockte am Abend etwa 400 Zuschauer in die Sporthalle am Kaibach, die ein vielfältiges, teils spektakuläres und kurzweiliges Programm dargeboten bekamen.

Knapp 100 Sportler und Sportlerinnen zeigten in insgesamt zwölf Auftritten Elemente aus dem Kunstturnen, Kunstradfahren, Showtanz oder der Rhythmischen Sportgymnastik.

Mit dabei waren drei Gruppen aus Schiltach sowie weitere sieben aus dem gesamten Turngau.

Familientag zum Schluss

Den Schlusspunkt setzte der Familientag am Sonntag. Von morgens bis in den späten Nachmittag hinein durften sich die Kinder beim „Muck & Minchen Mitmachprogramm“ beweisen und Punkte sammeln.Oder die Familien genossen bei bestem Wetter ein kühles Getränk im Außenbereich des Sportgeländes und ließen das Festwochenende ausklingen.

Für den TV waren knapp 50 Helfer im Einsatz, die den Auf- und Abbau stemmten oder die Bewirtung übernahmen.

Unterstützt wurde der Verein dabei vom TV Schenkenzell und den Fiechtewaldthexen Schiltach.

Der Vorstandschef bedankt sich bei allen Helfern für ihren Arbeitseinsatz und freut sich auf weitere 25 Jahre bis zum nächsten Jubiläumsfest.