Der VfB Stuttgart hat die abgelaufene Saison in der Fußball-Bundesliga auf Mittelfeldplatz 9 abgeschlossen. In Sachen Einschaltquoten rangieren die Schwaben, die sich über weite Strecken der Saison teuer verkauften, aber viele Punkte liegen ließen, deutlich weiter oben. Das hat die Sportbild nun aufgeschlüsselt.

Eine Auswertung aller 306 Partien ergab demnach, dass 403.300 Zuschauerinnen und Zuschauer durchschnittlich die Spiele des VfB Stuttgart verfolgten. Im Ranking der 18 Bundesliga-Clubs bedeutet das Platz fünf. Wenig überraschend steht der deutsche Rekordmeister Bayern München ganz oben im Quoten-Klassement, es folgen mit dem BVB und Eintracht Frankfurt zwei Clubs, die ebenfalls viele Anhänger in ganz Deutschland haben.

Lesen Sie auch

TV-Ranking der Bundesliga-Club: Spitzenplätze wenig überraschend

So sieht die TV-Quoten-Tabelle der Saison 2024/2025 aus:

1. FC Bayern: 889.470 TV-Zuschauer im Schnitt

2. Borussia Dortmund: 729.200

3. Eintracht Frankfurt: 497.500

4. Bayer Leverkusen: 451.700

5. VfB Stuttgart: 403.300

6. Gladbach: 376.500

7. RB Leipzig: 358.400

8. Werder Bremen: 319.000

9. St. Pauli: 277.700

10. Union Berlin: 259.800

11. Mainz 05: 229.100

12. 1. FC Heidenheim: 222.800

13. Holstein Kiel: 218.700

14. VfL Bochum: 213.000

15. FC Augsburg: 212.400

16. SC Freiburg: 209.800

17. VfL Wolfsburg: 204.800

18. TSG Hoffenheim: 175.700

VfB einmal in den Top-Ten der meistgesehenen Spiele

Die Sportbild hat noch eine „wahre Zuschauertabelle“ errechnet, in der nur die Partien am Samstagnachmittag einfließen und die Spiele gegen die Top-Quotenbringer Bayern und Dortmund herausgerechnet. So klettert der VfB sogar noch um einen Platz und lässt Bayer Leverkusen hinter sich. Die restlichen Top-Platzierungen bleiben unverändert.

In den Top-10 der meist gesehenen Partien findet sich der VfB Stuttgart in der abgelaufenen Saison einmal. Die Partie bei den Bayern am siebten Spieltag sahen auf Sky 1,73 Millionen Zuschauer.

Zum Vergleich: Die Flop-Partie der Saison zwischen Hoffenheim und Bochum, die ebenfalls am siebten Spieltag stattfand, wollten gerade einmal 8000 Fußballfans sehen.