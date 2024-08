TV Oberhaugstett: Sonja Römmert wird Vize-Weltmeisterin

Bei der Masters-WM in Schweden gelingt der Oberhaugstetterin Sonja Römmert mit 13,65 Metern eine neue persönliche Bestleistung. Die Goldmedaille verhindert nur ihre Dauerrivalin aus Großbritannien.

14 Tage lang kämpften fast 10 000 Teilnehmer aus aller Welt in Göteborg (Schweden) bei der WM der Leichtathletik-Masters um Medaillen und Platzierungen. Startberechtigt bei den Masters ist, wer sein 35. Lebensjahr beendet hat. Es wurden Wettbewerbe in 28 Disziplinen und zwei Altersklassen ausgetragen. Mit dabei im Kugelstoßen der Altersklasse W50 war auch Sonja Römmert vom TV Oberhaugstett.

Zunächst Schwierigkeiten

In einem Mammutwettkampf mit 33 Teilnehmerinnen hatte die TVO-Athletin zwar große Schwierigkeiten, ihren Rhythmus zu finden, im letzten Versuch gelang ihr aber noch mit persönlicher Bestleistung von 13,65 Metern der Sprung auf Platz zwei. Der Titel ging mit 13,96 Meter an Paula Williams aus Großbritannien – ihre Dauerkonkurrentin, die ihr auf dem Weg zum ersten internationalen Titel in der Vergangenheit bereits mehrfach im Weg stand.

Dennoch zeigte sich Römmert überaus zufrieden mit ihrem Ergebnis: „Es war nicht einfach, bei so vielen Teilnehmerinnen die ganze Zeit über fokussiert zu bleiben. Umso mehr freut es mich, dass ich im sechsten und letzten Versuch doch noch zumindest annähernd mein Leistungsvermögen zeigen konnte und persönliche Bestleitung gestoßen habe. Jetzt sind die 14 Meter das nächste Ziel. Im Training sah das schon ein paar Mal sehr gut aus.“