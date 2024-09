Die Wanderfreunde des TV Neufra waren in der Ortenau unterwegs. Dabei erlebten sie nicht nur schöne Ausblicke.

Die Wanderfreunde des TV Neufra fuhren nach Oberkirch, um auf drei schönen Weinpfaden zu wandern.

Die erste Tour führte von Oberkirch auf dem Renchdamm nach Lautenbach. Hier bestaunten die Wanderer die imposante Wallfahrtskirche „Mariä Krönung“. Danach folgte der aussichtsreiche Panoramaweg.

Lesen Sie auch

An einem schönen Vesperplatz wurde gerastet und der herrliche Blick auf Lautenbach und das Renchtal genossen. Der weitere Weg führte vorbei an Streuobstwiesen, Rinder- und Schafweiden, um dann schließlich die Burgruine „Schauenburg“ zu erreichen. In der Burgwirtschaft wurde bei einer Rast der schöne Ausblick bewundert, bevor der Abstieg durch Wald und Reben nach Oberkirch folgte.

Die zweite Route

Die zweite Wanderung lautete „Rund um das Hesselbacher Tal“. Der Pfad führte über Weinberge und Streuobstwiesen zur Schutzhütte „Maieckle“. Eine kurze Pause wurde am und auf dem Geigerskopfturm (20 Meter hoher Aussichtsturm) eingelegt. Nach weiteren schönen Pfaden lud der „Hummelswälder Hof“ zur Einkehr ein. Danach folgte der letzte kräftige Anstieg.

An einer Schutzhütte wurde noch einmal gerastet. Danach folgte der Abstieg über Waldwege und Streuobstwiesen nach Oberkirch. Am dritten Tag startete die Wanderung im benachbarten Durbach. Hier wartete das „Durbacher Weinpanorama“ auf die Wanderer.

Zunächst am Durbach entlang folgte nun der Anstieg zum Aussichtspunkt am „Plauelrainer Köpfle“. Über einen Weg durch ein Waldstück kamen die Wanderer zur Kapellenruine „St. Anton“. Auf einem kleinen Pfad führte der Weg weiter zur „Maiglöckchenhütte“, wo bei einer orginellen Rastmöglichkeit mit schönem Ausblick Pause gemacht wurde.

Zwischen Wald und Reben

Zwischen Wald und Reben ging es weiter zum nächsten Anstieg. Entlohnt wurde dieser mit einem faszinierenden Blick auf das Durbacher Wahrzeichen, das „Schloss Staufenberg“. Nach einem Waldstück wurde die „Brandstetter Kapelle“ erreicht. Leicht ansteigend durch die Weinberge tauchte das Gasthaus „Hummelswälder Hof“ auf. Diese Gelegenheit nutzte die Wandergruppe zur wohlverdienten Einkehr.

Anschließend folgte der Abstieg durch die Weinberge nach Durbach. Ein schöner Schluss der gelungenen und erlebnisreichen Wandertage, welche von Martin Engeßer wie immer gut organisiert wurden.