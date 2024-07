In drei Tagen absolvierte die Gruppe der TV-Wanderabteilung den Marsch von Hornberg aus Richtung Neufra.

Zum Start führte ein kräftiger Anstieg zur Immelsbacher Höhe (670 m) und zur Hornberger Höhe (800 m). Die Rast wurde dann beim Aussichtspunkt Obersteighöhe (850 m) eingelegt. Nach einer weiteren Wanderung von einer Stunde wurde der Gasthof „Staude“ erreicht. Unter schattigen Bäumen konnte der Flüssigkeitsverlust ausgeglichen werden. Danach wurde nach fünfstündiger Wanderung das Tagesziel St. Georgen angesteuert.

Am zweiten Tag folgte nach dem Abstieg zum Klosterweiher der Anstieg zur Schwanenhöhe (917 m). Der Abstieg erfolgte über Krumpenlochweg ins idyllische Stockwaldtal. Der weitere Weg war gesäumt von stattlichen Schwarzwaldhöfen. Das Tal mündet dann ins Groppertal. Auf schattigen schmalen Pfaden machte das Wandern Spaß. Nun ging es über Haslach bei Villingen nach fünfstündiger Wanderung nach Weilersbach.

Schöner Pfad in Neckartal

Am letzten Tag führte der Weg über die Langentalstraße. Danach folgte ein schöner Pfad, der ins Neckartal bei Deißlingen führte. An der Hütte des Albvereins und an den Keckquellen vorbei wurde der Bärengarten in Deißlingen erreicht. Hier konnten die Wanderer sich stärken. Der weitere Weg führte an Lauffen und am Abbaugelände von Knauf vorbei durch den Wald nach Neufra.