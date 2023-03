27 Anna Fischer als Lisa Taubenbaum in „Die Bestatterin“ Foto: SWR/Daniel Schmid

Die großartige Anna Fischer geht in „Die Bestatterin“ wieder als Lisa Taubenbaum auf Mördersuche. Gedreht wurde in Kirchheim unter Teck. Die Stadt wird im ARD-Donnerstagskrimi aber in Hepperlingen umgetauft.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eine Berlinerin allein unter Schwaben: Bereits zum dritten Mal schlüpft an diesem Donnerstag die Schauspielerin Anna Fischer in der ARD-Krimireihe „Die Bestatterin“ in die Rolle von Lisa Taubenbaum, die in einem beschaulichen Kaff namens Hepperlingen eigentlich dafür zuständig ist, Leichen unter die Erde zu befördern, viel lieber aber der Polizei die Ermittlungsarbeit abnimmt. Im Fall „Zweieinhalb Tote“ trifft Lisa ihre Jugendliebe wieder. Es wird viel getratscht und gelästert und alle reden Schwäbisch – alle außer Anna Fischer. „Ich habe viel mit den Leuten vor Ort gesprochen und gefragt, ob ich das tun soll“, sagt sie, „und alle meinten: auf keinen Fall!“